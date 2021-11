Operation „Schleuse“: Wie Belarus-Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge nach Europa lotst

Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko und seine Sicherheitsorgane versuchen seit Tagen, Tausende Kurden trotz polnischer Sperrkommandos über die Grenze zur EU zu schleusen. Ohne Rücksicht auf Gesundheit und Leben der Migranten.

Aus kurdischer Sicht erzählt ein Handyvideo die Geschichte sehr schnell: Eine endlose Stacheldrahtrolle teilt den Herbstwald, dahinter steht eine Phalanx behelmter Kämpfer mit Schildern. Polnische Polizeieinheiten machen Front. Gegen Angreifer, die man genauso gut als Flüchtlinge bezeichnen könnte, meist junge Männer, nicht mehr ganz glatt glasiert, aber in winterfester Kleidung. „Germany, Germany“, skandieren sie das Ziel ihrer Reise und Wünsche.

Polen spricht von „Hybridem Krieg“

An der Grenze zwischen Belarus und Polen herrscht hybrider Krieg, behaupten die Polen, organisiert von Alexander Lukaschenko. „Die haben sich selbst organisiert“, verlautbarte dagegen das Staatsgrenzkomitee Weißrusslands über die tausendköpfige Migrantenkolonne, die am Montag entlang der Autobahn M6 von Minsk Richtung Warschau zur Grenze marschierte. Aber die meisten Beobachter sind sich sicher, dass der belarussische Diktator Lukaschenko den Flüchtlingsstrom nicht nur duldet, sondern ihn selbst organisiert hat. „Lukaschenko verwirklicht seine seit langem geplante Operation ,Schleuse’“, sagt die Warschauer Journalistin Jelena Babakowa dem russischen Kanal TV Doschd.

Laut Babakowa haben die belarussischen Sicherheitsdienste die Operation „Schleuse“ vor zehn Jahren ausgearbeitet, um mithilfe von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Schwarzafrika Druck auf die EU-Grenze auszuüben. Der Druck ist nun da. Nach Angaben einer polnischen Grenzschutz-Sprecherin waren am Dienstag zwischen 3000 und 4000 Migranten unmittelbar an der Grenze. Die polnischen Geheimdienste vermuten, insgesamt befänden sich 12 000 bis 15 000 Flüchtlinge in Belarus. Um, wie es Lukaschenkos Grenzkomitee formuliert, „ihr Recht zu realisieren, in der EU einen Antrag auf die Anerkennung als Flüchtling zu stellen“.

Schüsse an der Grenze

Am Dienstag zeigten Videos, wie ein Mann in offenbar belarussischer Tarnuniform eine Kalaschnikow abfeuerte. „Da wird wohl mit Platzpatronen geschossen“, vermutet Artur P., ein belorussischer Oppositionsaktivist, der die Operation „Schleuse“ seit Monaten beobachtet. „Die Flüchtlinge zucken nicht einmal zusammen, offenbar wussten sie vorher, dass geschossen wird.“

Die polnische Seite äußerte wiederholt die Befürchtung, die Belarussen würden alles versuchen, um die Situation aufzuschaukeln, bis hin zu Todesopfern. Da wirkt das Video noch harmlos, auf dem Migranten einem Kind Zigarettenrauch ins Gesicht blasen, damit es danach mit tränenden Augen einer weißrussischen TV-Reporterin Antwort stehen kann.

Vorwurf: Belarussische Behörden kooperieren mit Schleppern

Laut Artur kampieren mehrere Gruppen in den Wäldern auf der polnischen Seite, wo sie auf Schlepper warten, die sie weiter zur deutschen Grenze bringen. „Sie möchten auf keinen Fall in ein polnisches Asylbewerberlager.“ Viele Migranten kämen aus Kurdistan, berichtet der Beobachter, sie flögen über die Vereinigten Emirate, Beirut oder Jerewan nach Minsk. Die im Nahen Osten agierenden Schlepperbanden machten gemeinsame Sache mit den belarussischen Behörden und zahlten ihnen Geld. „Wir vermuten, Lukaschenko kassiert die Hälfte.“

Die Kurden hätten sich in den vergangenen Tagen an Bushaltestellen im Stadtzentrum gesammelt, wo sie in Kleinbusse und Taxis kletterten. Vor dem Grenzübergang Kusnica seien sie ausgestiegen und von Grenzern in die eigentlich verbotene Sperrzone geführt worden.

Druck auf die EU

Offenkundig wolle Lukaschenko mit dieser menschlichen Druckwelle auf die polnische Grenze die EU zu Zugeständissen zwingen. Die plant neue Sanktionen gegen das halb bankrotte Belarus. Der Unternehmer und Exilpolitiker Wadim Prokopijew sagt, auch Lukaschenkos Schutzmacht Russlands tue nichts, um diesen Konflikt an der Außengrenze des Russisch-Belarussisches Union zu entschärfen.

„Die Russen verfolgen offenbar sehr interessiert, wie gut die EU in der Lage ist, sich gegen eine neue Flüchtlingswelle zu wehren.“ Sanktionen gegen Fluglinien, die Migranten nach Minsk transportierten, seien keine Lösung, weil die jederzeit auf russische Flughäfen ausweichen und von dort mit dem Zug nach Minsk weiterreisen könnten. „Die EU sollte hart zurückschlagen, mit Sanktionen gegen Lukaschenkos Transit.“ Wenn Brüssel den Güterverkehr aus Belarus stoppte, wäre das außer für Lukaschenko auch für Russland und China finanziell ein schwerer Schlag. „Und dann könnte sich etwas ändern.“