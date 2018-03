„Open Doors“ erneuert Kritik

Die Organisation „Open Doors“ hat ihre Vorwürfe über die Bedrohung vor allem christlicher Flüchtlinge in deutschen Asylunterkünften erneuert. Laut einem am Montag in Berlin vorgestellten Bericht hat sie Kenntnis von 743 Fällen, in denen Christen und Jesiden Opfer von Diskriminierung, Bedrohung oder sogar Gewalt wurden. Der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Markus Rode sagte, es handele sich um eine „bundesweite Situation“, auf die die Politik nicht angemessen reagiere.

Bereits im Mai hatte „Open Doors“ einen ersten Bericht zu dem Thema vorgelegt, dessen Aussagen jedoch Zweifel weckten. Damals hatte die Organisation, die der theologisch konservativen Deutschen Evangelischen Allianz nahesteht, 231 Fälle dokumentiert.

Nach Kritik, die Erhebung sei zu klein, um daraus Rückschlüsse auf das Ausmaß der Gewalt zu ziehen, weiteten die Organisationen ihre Erhebung aus. In sämtlichen Bundesländern wurden Flüchtlinge in Unterkünften kontaktiert und mussten ihre Angaben in Fragebögen festhalten. Die Ergebnisse: Seit Mai wurden 512 weitere Übergriffe angegeben. Dabei handele es sich nur um „die Spitze des Eisberges“, erklärte „Open Doors“ am Montag. 83 Prozent der Betroffenen berichteten von mehrfachen Übergriffen, 42 Prozent von Todesdrohungen und 56 Prozent von Körperverletzungen. 44 Befragte berichteten, Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein. Als Täter wurden in 674 Fällen Mitflüchtlinge genannt, in 205 Fällen sollen Gewalt und Diskriminierung vom Wachpersonal ausgegangen sein. Die meisten Übergriffe wurden in Berlin (146) registriert, gefolgt von Hessen (136), Nordrhein-Westfalen (128) und Baden-Württemberg, in Bayern waren es 48 Fälle.

EKD relativiert Vorwürfe

„Open Doors“ wolle die Politik wachrütteln, sagte Rode und ruft nach „Schutzmaßnahmen“ für Christen und Angehörige anderer religiöser Minderheiten. Die Kernforderungen: eine dezentrale Unterbringung der Opfer von Diskriminierung und mehr nicht muslimisches Wachpersonal in den Flüchtlingsunterkünften. Wenn eine dezentrale Unterbringung nicht möglich sei, müssten Minderheiten zusammengelegt werden, damit ihr Verhältnis im Vergleich zu Muslimen „in etwa gleich ist“.

Nach dem ersten Bericht des Hilfswerks hatten auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die katholische Deutsche Bischofskonferenz Befragungen in Auftrag gegeben. Sie kamen zu dem Schluss, dass es eine systematische Diskriminierung von Christen und anderen religiösen Minderheiten in Asylunterkünften nicht gibt.