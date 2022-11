OP in der Arztpraxis: Ampel will weniger Operationen in Krankenhäusern

Operationen, die in einer Arztpraxis genauso wie in einem Krankenhaus erfolgen können, sollen ab dem kommenden Jahr identisch vergütet werden. Damit will die Ampel, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), unnötige Krankenhausaufenthalte reduzieren. Man wolle „Patienten die Klinikaufenthalte ersparen und gleichzeitig das Personal dort entlasten“.

Daher sollten viele Behandlungen, die bisher stationär durchgeführt werden, in Zukunft ambulant erbracht werden. Bisher müssen die Krankenkassen für solche beispielsweise orthopädischen oder gynäkologischen Eingriffe, wenn sie in einer Klinik erfolgen, deutlich mehr zahlen als für eine Operation in einer Praxis.

Klinikaufenthalte vermeiden

Der GKV-Spitzenverband, die Dachorganisation aller 97 gesetzlichen Krankenkassen, begrüßt „die Stärkung der ambulanten Versorgung als Chance, unnötige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden“ und die Patienten „bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität wirtschaftlicher zu versorgen“, so Sprecher Florian Lanz.

Wenn jedoch in bestimmten Fällen die nötige Behandlung im Krankenhaus erfolgen müsse, „dann muss sich die Vergütung am Standard für ambulante Behandlungen orientieren“.

Ländliche Versorgung eher benachteiligt

Wie viel konkret für welchen Eingriff gezahlt werden soll, sollten die Kassen allerdings selbst mit den Kliniken und Kassenärzten aushandeln. „Eine einseitige Festlegung von Vergütungen per Rechtsverordnung durch das Ministerium lehnen wir strikt ab.“ Der AOK-Bundesverband hält „die Grundidee für gut und nachvollziehbar“.

Aber der Vorschlag berge auch Risiken: Es könne zu „erheblichen strukturellen Verwerfungen“ kommen, so die Vorstandsvorsitzende Carola Reimann. Vermutlich würden die wirtschaftlich attraktiven Leistungen in Ballungsräumen erbracht. „Die ländliche Versorgung wird davon eher nicht profitieren. Und für die Beitragszahlenden wird es teurer.“

Der Bundesverband der Innungskrankenkassen kritisiert zudem, der Vorschlag solle „am Parlament vorbei per Verordnung“ durchgesetzt werden, so Sprecherin Iris Kampf.

Krankenhausgesellschaft fordert Stopp

Kritik am Verfahren kommt auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Diese fordert deshalb sogar den sofortigen Stopp des Verfahrens, damit sich alle Beteiligten vernünftig mit den Änderungen befassen könnten. „Es ist ohne Beispiel, in welcher Weise zentrale Reformthemen über Nacht mit heißer Nadel formuliert werden“, so der DKG-Vorstandschef Gerald Gaß.

Es handele sich um ein „herausragend bedeutsames Thema“, das in einem eigenen geordneten Gesetzgebungsverfahren auch unter Einbeziehung der Länder geklärt werden müsse.