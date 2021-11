Sorge ja, Panik nein: Was bislang über Omikron bekannt ist

Die Corona-Variante Omikron (B.1.1.529) ist bereits in Deutschland angekommen. Am Sonntag wurde Fälle von Reisenden in Bayern und Hessen bekannt, die sich mit der neuen Mutante angesteckt haben. Das Gefährdungsrisiko wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als "sehr hoch", weil sie ungewöhnlich viele Mutationen aufweist und steigende Infektionszahlen mit sich bringen wird. Hier erhalten Sie die wichtigsten Antworten:

Wo ist die Omikron-Variante verbreitet?

Das lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es haben jedoch bereits zahlreiche europäische Länder Fälle mit der neuen Variante gemeldet. Darunter Großbritannien, Israel, Dänemark, Belgien, Tschechien und Italien. In den Niederlanden wurden bei 13 Reisenden aus Südafrika Omikron-Infektionen festgestellt.

Israel schließt seine Grenzen für Ausländer. Spanien lässt aus Großbritannien nur noch Geimpfte einreisen. Wegen neuer Reisebeschränkungen auch in der Schweiz wird die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation nächste Woche in Genf nicht stattfinden.

In Deutschland wurde die als besorgniserregend eingestufte Variante am Wochenende in München vom Max-von-Pettenkofer-Institut bei drei Reisenden nachgewiesen. In Hessen bestätigte sich am Sonntag der Fall eines weiteren Reiserückkehrers aus Südafrika.

Woher kommt Omikron?

Südafrika hat die Omikron-Mutante als erstes Land am vergangenen Freitag der WHO gemeldet. Deshalb wurde Omikron anfangs auch als "südafrikanische Variante" bezeichnet. Das ist aber nicht ganz korrekt, da der geografische Ursprung von Omikron unklar ist, wie der Berliner Virologe Christian Drosten erklärt. Südafrikanische Forscher vermuten den Ursprung der Mutante in einem der nördlichen Nachbarstaaten. Auch in Botsuana wurde das Virus bereits nachgewiesen.

Die überraschend viele Mutationen tragende Coronavirus-Variante könnte Fachleuten zufolge in einem Patienten mit einer Form der Immunschwäche, etwa HIV, entstanden sein. Das sagte Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI) am Montag dem ORF. Die HIV-Patienten in diesen Ländern würden nicht gut genug versorgt.

Wie gefährlich ist Omikron?

Dazu gibt es bislang noch wenig belastbare Aussagen. Klar ist nur, dass Omikron gegenüber anderen Corona-Varianten an etwa 50 Stellen seiner RNA Veränderungen aufweist. Etwa 30 davon am sogenannten Spike-Protein, mit dem das Virus an menschlichen Zellen andockt, um sie zu infizieren. Gegen das Spike-Protein bildet der Körper nach einer Infektion Antizellen, auch die meisten Impfstoffe regen zur Bildung dieser Abwehrzellen an.

Virologe Drosten warnt davor, dass Omikron erstmals kritische Mutationen aus den vorhergehenden Mutanten Alpha bis Gamma vereint. Außerdem habe das Virus Mutationen an der sogenannten Furin Cleavage Site, die ebenfalls für die Übertragung der Virus-RNA an andere Zellen zuständig ist. Drosten sagt: "Durch diese Änderungen ist eine erhöhte Übertragbarkeit denkbar. Nachgewiesen ist das aber nicht."

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Gefährdungsrisiko durch eine schnellere Ausbreitung als "sehr hoch" ein.

Die bisher in Südafrika an Omikron Erkrankten haben aktuell eher milde Verläufe. Laut der Vorsitzenden des südafrikanischen Ärzteverbands, Angélique Coetzee, seien die zumeist jungen Patienten von einer extremen Müdigkeit und einem schmerzenden Körper betroffen, müssten aber nicht unbedingt in ein Krankenhaus. Die sonst typischen Geschmacks- oder Geruchsverlust treten nicht auf.

Hinweise auf einen schwereren Krankheitsverlauf von Covid-19 mit Omikron gebe es bisher nicht, sagt Drosten dazu. Allerdings sei auch hier die Datenlage noch unzureichend.

Wirken die Impfungen gegen Omikron?

Das wird momentan untersucht, Ergebnisse werden in etwa zwei Wochen erwartet. Die Veränderungen am Spike-Protein geben aber Anlass zur Sorge. "Nach derzeitigem Ermessen sollte man davon ausgehen, dass die verfügbaren Impfstoffe grundsätzlich weiterhin schützen", so Drosten. Die Frage bleibt aber, wie gut der Schutz noch ist.

Auch bei verringerter Wirksamkeit bleibe die Impfung die beste Option, betont RKI-Chef Lothar Wieler. “Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben.„

Nach Biontech hat auch Moderna mit der Arbeit daran begonnen, seinen mRNA-Impfstoff an Omikron anzupassen. Unternehmenschef Paul Burton sagte, dieser könne bei Bedarf Anfang 2022 in großem Maßstab hergestellt werden.

Sind Genesene weiterhin geschützt?

"Die Genom-Veränderungen weisen darauf hin, dass dieses Virus einen Immunescape zeigen könnte", erklärt Drosten. Auch die Infektionen in Südafrika lassen es plausibel erscheinen, dass Omikron eine gegen andere Sars-CoV-2-Versionen aufgebaute Immunabwehr umgehen könnte: Die derzeit nachgewiesenen Infektionen finden laut Drosten in sehr großem Maße bei Menschen statt, die bereits genesen sind.

Es stecken sich also Menschen an, die schon mit Delta oder einer anderen Variante infiziert waren. Allerdings hat Südafrika auch einen hohen Anteil an Genesenen in der Gesamtbevölkerung.

Jedoch scheint es unwahrscheinlich, dass die Immunisierung komplett verloren geht. Drosten betont: Es brauche "bedeutend viel mehr Mutationen" im Spike-Protein um den Immunschutz komplett lahmzulegen.

Viele Details zu Omikron sind unbekannt, warum dann jetzt die Sorgen?

Drosten bereiten die Mutationen am Spike-Protein Kopfzerbrechen. Bereits die Delta-Variante verbreitet sich sehr schnell, Omikron könnte also das Tempo anziehen. Reisebeschränkungen als Vorsichtsmaßnahme findet der Virologe sinnvoll: "Eine Kontrolle der Verbreitung durch Unterbindung von Flugverbindungen nach Deutschland ist in der Frühphase der Einschleppung von Infektionen wirksam und damit zum aktuellen Zeitpunkt gerechtfertigt."

Wie wird Omikron nachgewiesen?

Mit einem herkömmlichen PCR-Test lässt sich lediglich feststellen, ob eine Infektion mit Sars-CoV-2 vorliegt, nicht mit welcher Variante. Daneben gibt es variantenspezifische PCR-Testungen, mit denen sich bereits bekannte Virusvarianten wie Delta erkennen lassen. Dabei werden charakteristische Mutationen meist innerhalb des Spike-Proteins mittels PCR erfasst. Omikron weist eine bestimmte Veränderung auf, die sich dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge in einzelnen diagnostischen Tests ähnlich wie bei der Alpha-Variante darstellen kann.

Alpha ist derzeit in Deutschland und anderen Ländern kaum noch verbreitet, die Variante wurde von Delta weitgehend verdrängt - was einen Nachweis von Omikron bei anschlagendem Test wahrscheinlich macht. Bis zu einem speziell für Omikron geschaffenen Test gebe aber nur eine Gesamtgenomsequenzierung absolute Sicherheit, heißt es vom RKI.