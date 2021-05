Aufhebung der Impfpriorisierung: Schuss könnte nach hinten losgehen

Ja bravo. Die Impfpriorisierung bei Hausärzten ist in Baden-Württemberg und Bayern Geschichte. In der besten aller Welten könnten die Hausärzte nun selbst entscheiden, wer das Vakzin am dringlichsten braucht, um im Falle einer Corona-Infektion nicht auf der Intensivstation oder auf dem Friedhof zu enden.

Und sie haben weniger Bürokratie, weil sie nicht mehr in jedem Fall prüfen müssen, ob der Patient anspruchsberechtigt ist.

Doch in der realen Welt fehlt nach wie vor das, was Impfungen – mit und ohne Reihenfolge – erst möglich macht: ausreichend Impfstoff. In den Impfzentren, die noch nach Priorisierung vorgehen, sieht die Lage nicht besser aus.

„Es wurden keine freien Termine in Ihrer Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut“, lautet der Standardantwortsatz des „Impfterminservice“ im Südwesten.

Was die Landesregierungen dennoch beflügelt hat, die Priorisierung aufzuheben, kann nur vermutet werden. Vielleicht wollten die Politiker, der Klagen der Bürger leid, ein wenig frühlingshaften Optimismus verbreiten. Vielleicht auch den Corona-müden Menschen das Gefühl geben, unbeschwerter Sommerurlaub sei in diesem Jahr möglich.

Doch der Schuss könnte nach hinten losgehen. Wenn die Impfwilligen, deren Zahl erfreulicherweise beständig wächst, feststellen, dass sie keinen Tag früher drankommen, führt das nur zu neuem Frust.

Bislang konnten sich die Wartenden immerhin damit trösten, dass ihre Geduld dem Schutz der am meisten von Corona gefährdeten Mensch dient. Dieser Solidaritätsgedanke wird nun aufgeweicht.

Bleibt zu hoffen, dass die Hausärzte nicht der Versuchung erliegen, diejenigen, die besonders laut und forsch an ihrer Praxistür klopfen, des Friedens willen vorzuziehen. Dass es diese Impfdrängler gibt, haben die vergangenen Wochen gezeigt – da wurden persönliche Kontakte massiv ausgenutzt oder die Pflege der Großmutter vorgegeben.

Noch gibt es viel zu viele Risikopatienten, die nicht einmal die erste Impfung bekommen haben. Sie zu schützen wäre dringlicher als windige Verheißungen in Vorwahlkampfzeiten.