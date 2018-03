Oettinger: „Politiker müssen endlich erkennen, Europa ist auch ihr Projekt“

Welche Folgen das italienische Wahlergebnis für Europa haben könnte, das erklärt EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger im Interview mit Tobias Schmidt. Darüber hinaus spricht er über den EU-Haushalt und Trumps Handelszölle.

Herr Oettinger, in Italien haben EU-Gegner und Rechtspopulisten die Wahl gewonnen. Zieht hier die nächste große Krise für die EU auf?

Die Regierungsbildung in Italien wird nicht einfach. Eine proeuropäische Regierung ist unwahrscheinlich. Ich traue den Italienern aber zu, dass sie zu Kompromissen bereit sind. Im Interesse ihrer Wirtschaft und der staatlichen Bonität und im Interesse der Stabilität des Euros wird in absehbarer Zeit eine handlungsfähige Regierung in Rom benötigt.

Und wenn nicht?

Die amtierende Regierung kann weiter für Stabilität sorgen. Sie genießt das uneingeschränkte Vertrauen der Märkte und der europäischen Partner.

Die Italiener haben vor allem Rechtspopulisten und EU-Gegner gewählt, weil sie sich mit der Flüchtlingskrise im Stich gelassen fühlen. Trägt die Europäische Union eine Mitverantwortung für den Wahlausgang?

Es ist richtig, dass die Probleme durch Migration in den südlichen EU-Ländern wesentlich größer sind als zum Beispiel in Irland. Wir werden künftig mehr tun müssen, um Italien, Griechenland, Malta, Zypern und Bulgarien zu unterstützen. Die EU-Kommission ist auch der Meinung, dass die europäischen Asylregeln geändert werden sollten, um die Hauptankunftsländer zu entlasten. Viele Mitgliedstaaten sind dagegen. Auch das deutsche materielle Asylrecht muss angepasst werden, um die Magnetfunktion zu stoppen. Die meisten Flüchtlinge wollen ja nicht in Italien bleiben, sondern nach Deutschland, Österreich oder Schweden weiterziehen. Die deutschen Asylleistungen gehören zu den höchsten EU-weit. Die Verfahrensdauer ist besonders lang und die Rückführungsquote sehr gering. So lange sich daran nichts ändert, wird es schwierig werden, die Dublin-Regeln zu ändern.

Die Briten treten aus der EU aus, jetzt zeigen die Italiener Brüssel die Gelbe Karte. Ist die EU in einer Existenzkrise?

Wir brauchen dringend mehr Botschafter des europäischen Projektes auf allen Ebenen! Die Italiener haben nicht gegen die EU gewählt. Sie haben mehrheitlich gegen das Sparen und Reformieren gestimmt, das die Euro-Regeln vorschreiben. Auch Herr Renzi von den Sozialdemokraten hat immer gegen die EU gewettert – und krachend verloren. Macron hat in Frankreich mit einem klar pro-europäischen Wahlkampf triumphal gewonnen. Nationale Politiker müssen endlich erkennen: Europa ist auch ihr Projekt und nicht nur das Projekt von „denen da“ in Brüssel.

Ist das auch ein Appell an die künftige Bundesregierung?

Es ist höchste Zeit, dass eine neue Regierung nun wieder mit voller Autorität im Rat der Mitgliedstaaten auftreten kann. Die Tagesordnung ist dicht gepackt und muss vor der Europawahl im kommenden Jahr abgearbeitet werden. Ich begrüße das Signal, dass die Große Koalition mehr Geld für den EU-Haushalt bereitstellen wird, wie es im Koalitionsvertrag steht. Wir erbitten Geld von den Mitgliedstaaten für europäische Programme, mit denen sich ein echter Mehrwert erzielen lässt, weil sie effizienter, und in meisten Fällen auch kostengünstiger sind, als wenn 27 nationale Programme parallel laufen.

Kanzlerin Angela Merkel hat Zweifel daran geäußert, dass die nächste Finanzplanung vor der Europawahl beschlossen werden kann. Was hätte es für Folgen, wenn das nicht gelingt?

Wir müssen unbedingt versuchen, die Finanzplanung bis März 2019 unter Dach und Fach zu bringen. Alles andere wäre sträflich. Denn dann müssten wir nach der Europawahl und der Bildung der neuen Kommission Anfang 2020 von vorne beginnen. Der Haushaltsrahmen würde nicht rechtzeitig fertig. Die Förderung von wichtigen Projekten von der Infrastruktur über die Forschung, die Kohäsion und das Soziale stünde auf der Kippe. Wir würden mindestens ein Jahr verlieren – wie es schon 2014 der Fall war.

Erhoffen Sie sich, dass ein Finanzminister Olaf Scholz den Sparkurs seines Vorgängers Wolfgang Schäubles lockert?

Wolfgang Schäuble war ein strenger und konsequenter Vertreter einer soliden Haushaltslinie. Er hat die Solidarität in Europa nicht aufgekündigt. Olaf Scholz wird seine eigenen Akzente setzen. Ein konträrer Kurs zu dem von Wolfgang Schäuble ist dafür nicht notwendig.

Am heutigen Mittwoch berät die Kommission über die Reaktion auf Trumps Strafzolldrohungen. Werden Sie versuchen, Kommissionchef Juncker von „Vergeltungsmaßnahmen“ abzubringen?

Wir müssen eine Eskalation und einen Handelskrieg vermeiden. Dessen ungeachtet werden wir genau analysieren, für welche Produkte aus den USA der europäische Markt bisher verdammt preiswert offensteht, und über höhere Zölle nachdenken. Ich warne davor, vorschnelle Beschlüsse zu fassen.

Sehen Sie noch eine Chance, einen Handelskrieg abzuwenden?

In der US-Regierung gibt es viele kluge Köpfe, die um den Schaden wissen, der durch Strafzölle entstünde. In dieser Situation müssen wir mehr denn je auf diese klugen Köpfe setzen. Auch die US-Wirtschaft weiß sehr wohl, dass China der große Gewinner wäre, wenn es zwischen der USA und Europa zu einem Handelskonflikt kommt. Beide wären dann die Verlierer. Auch für die EU gilt, dass sie viel geschlossener gegenüber Peking auftreten muss. Die Chinesen verfolgen eine klare und aggressive Strategie. Wir haben nur eine Chance, wenn wir als Europäer gemeinsam auftreten.