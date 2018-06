Obamas Werben

Wenn es ernst wird, merkt man das auch an den kleinen Details, der Kulisse, der Sitzordnung. Zum Beispiel an Teresa Heinz. Der Senatsausschuss für Auswärtiges diskutiert über Syrien, und die Ketchup-Millionenerbin, die man sonst nur selten im Rampenlicht sieht, sitzt in der ersten Zuschauerreihe, direkt hinter John Kerry, ihrem Mann. Als wollte sie ihm stillen Beistand leisten in den dreieinhalb Stunden, in denen er gegrillt wird von den Senatoren, denn Chuck Hagel und Martin Dempsey, Verteidigungsminister und Armeechef, sind nur bessere Statisten an Kerrys Seite, so wortkarg antworten sie.

Präsident Barack Obama hat die Entscheidung über eine Militäraktion auf die Zeit nach dem G20-Gipfel vertagt. Er sucht Unterstützung beim Kongress. Wie gesagt, es ist wichtig. Bevor sie nächste Woche zur Syrien-Abstimmung schreiten, wollen sich die Senatoren erklären lassen, was genau ihre Regierung mit einem Militärschlag bezweckt. Seit Tagen wogt der Diskurs hin und her, mindestens ebenso heftig wie im Senat im rebellischen Repräsentantenhaus, wo das Votum noch knapper ausfallen dürfte. So tief die Parteienschluchten sonst sind, im Streit um Syrien spielt Parteifarbe keine Rolle. Da paktieren linke Demokraten mit Tea-Party-Republikanern, verbündet sich Barack Obama mit John Boehner, dem konservativen Speaker, der ihn fast vor die Wand fahren ließ, als es ums Schuldenlimit ging.

Parallelen zum Irak

„Was, wenn sich das, was Sie eine begrenzte Aktion nennen, zu einem richtigen Krieg auswächst?", fragt in der Anhörung Mark Udall, sowohl Parteifreund des Ministers als auch, in puncto Syrien, einer seiner schärfsten Kritiker. An dieser Kreuzung habe er schon einmal gestanden, sagt der Senator aus Utah und erinnert daran, wie es vor dem Einmarsch im Irak hieß, das Ganze sei nur eine Sache von zwei, drei Monaten. Dann spricht John McCain, der Falke, der Obamas Pläne für halbherzig hält und verlangt, der syrischen Opposition bessere Waffen zu liefern. Für die Tauben klingt es nach einer riskanten Rutschpartie, die damit endet, dass die USA doch noch im Sumpf des syrischen Bürgerkriegs versinken. Und Kerry? Der versucht den Spagat. Einerseits schließt er die Entsendung von Bodentruppen aus, andererseits betont er, „dies ist nicht bloß ein symbolischer Schlag“.

Im Kongress schlagen sich schließlich mehr und mehr Abgeordnete auf Obamas und Kerrys Seite. Der außenpolitische Ausschuss des Senats will sich für eine begrenzte Militäroperation aussprechen. Der Einsatz soll bis zu 60 Tagen dauern.