Werden Sie das 49-Euro-Ticket nutzen? User von Schwäbische.de reden Klartext

Nun ist es also geschafft: Das Deutschlandticket, das ab dem kommenden Jahr für 49 Euro verkauft werden soll und Licht in den ÖPNV-Tarifdschungel bringen will, ist beschlossene Sache. Bund und Länder haben am Mittwoch letzte offene Fragen zur Finanzierung geklärt und den Weg frei gemacht für den Nachfolger des beliebten und millionenfach verkauften 9-Euro-Tickets.

Insgesamt drei Milliarden Euro soll das Vorhaben kosten, das meiste davon trägt der Bund. Nach dem Willen der Länder werden auch die Regionalisierungsmittel angehoben. Damit sollen die Länder die bessere Möglichkeit bekommen, Bahn- und Busverbindungen zu bestellen. Der Ampel-Regierung ist es nun gelungen, letzte Bedenken der Länder auszuräumen, die sich zuletzt im Zuge der größten Reform der deutschen Nahverkehrsgeschichte ergeben hatten.

Doch nicht alle verließen mit gutem Gewissen die Runde am Mittwochabend. Manche Zweifel bleiben aber auch nach dem Beschluss noch bestehen. Was den Zeitpunkt der Einführung angeht, ist beispielsweise Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann weiter skeptisch. Er glaubt nicht daran, dass das 49-Euro-Ticket im Januar kommt. Der Grünen-Politiker sagte den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR), möglicherweise komme es erst am 1. März oder 1. April. Die Umsetzung sei aufwendig.

Unabhängig von der Umsetzung und dem Zeitpunkt der Einführung wird das 49-Euro-Ticket kommen und viele Berufspendler auf ihrem Weg zur Arbeit oder alle anderen bei Freizeitaktivitäten entlasten. Wir haben uns bei den Lesern umgehört, was Sie von dem neuen Tarifticket halten und ob das nun als Alternative für Sie infrage kommt.

Wir wollten wissen: Das 49-Euro-Ticket kommt - Werden Sie es nutzen?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Für Fahrten aufgrund der Fernbeziehung werde ich es nutzen. Da kommt es mir sehr gelegen.

Corinna M.: Für den Alltag werde ich es nicht nutzen, da die Verbindungen einfach nicht praktikabel und attraktiv sind, um zur Arbeit zu kommen. Für Fahrten aufgrund der Fernbeziehung werde ich es nutzen. Da kommt es mir sehr gelegen. Allerdings finde ich es trotzdem nicht ausreichend. Denn für viele, wie für mich auch, reicht der öffentliche Nahverkehr einfach nicht, um ihn im Alltag nutzen zu können. Da sollte man mal anpacken.

Ich finde dieses Angebot richtig und wichtig.

Kevin T.: Ich finde dieses Angebot richtig und wichtig. Ich meine, man hat klar genug gesehen, dass Menschen den ÖPNV mehr nutzen würden, wäre er preislich ansprechender. Natürlich hat man auch gesehen, dass die Schienennetze und der Nahverkehr noch deutlich besser ausgebaut werden müssten, aber dennoch finde ich es einen wichtigen Schritt, die Leute dazu zu bewegen, das Auto auch mal für mittellange Strecken stehen zu lassen.

Für mich leider keine echte Alternative.

Ralf S.: Für mich leider keine echte Alternative. Morgens zur Frühschicht bin ich entweder 30 Minuten zu früh dort oder ich muss nach der Spätschicht noch über eine Stunde auf die Verbindung zu warten, was keine Option ist. Am Heimweg noch schnell zum Einkaufen geht auch nicht, weil dorthin eine andere Linie genutzt werden müsste. Für Familienbesuche im ländlichen Raum auch keine Alternative, da dort dann keine Busse fahren. Ob ich es für Besuche von "erreichbaren" Bekannten nutze, muss ich mir noch gut überlegen. In Gebieten, wo ÖPNV fast immer auch zu Tagesrandzeiten fährt, ist es sicher eine gute Alternative. Aber wenn die Verbindungen für die regelmäßigen Wege eine gründliche Planung erfordern und Spontanität nicht möglich ist, wird es schwer. Ein Abend bei Freunden in 15 Kilometer Entfernung erfordert zwei Mal umsteigen. Danach spät nach Hause kommt man nur noch zu Fuß oder mit dem Taxi, das die Wegstrecke dann auch zwei Mal fährt.

Da hilft auch kein 49-Euro-Ticket.

Rainer K.: Zur Arbeit acht Kilometer, mit den Öffis 50 Minuten, mit dem Auto 10 Minuten. Da hilft auch kein 49-Euro-Ticket.

Ich habe das 9-Euro-Ticket schon nicht genutzt - warum sollte ich dann das 49-Euro-Ticket nutzen? Michael L.

Rudolf B.: Grundsätzlich ist das Bundesticket schon eine Verbesserung, weil es einen Weg aus dem Tarifdschungel darstellt. Ich nutze bereits eine Jahreskarte fürs Stadtgebiet, das Bundesticket kostet zwar etwa 30 Prozent mehr, eröffnet aber auch zusätzliche Möglichkeiten. Schade, dass bisher keine günstigere Variante für sozial Schwächere in Sicht ist.

Pünktlich zur Arbeit kommen kann ich damit nicht.

Christian H.: Ich werde weiterhin mit dem Auto fahren, da ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln aktuell mehr als fünf Stunden für eine Tour unterwegs wäre, mit dem Auto aber nur 35 Minuten. Einige Strecken werden nur zweimal am Tag befahren, am Wochenende oder in den Ferien gar nicht. Pünktlich zur Arbeit kommen, kann ich damit nicht. In den Ferien fahren teilweise keine Busse. Meine Kinder würden das Ticket sicherlich nutzen, wenn es alternativ zum Schülerticket verwendet wird. Zusätzlich lohnt es sich nicht, da das Schülerticket sowieso in ganz Baden-Württemberg genutzt werden kann. Ansonsten haben sie aber die gleichen Probleme mit den Verbindungen wie ich. Würden sie Freunde besuchen, ist es am besten, wenn sie direkt nach der Schule zu ihnen fahren und den Schulbus nutzen. Abholen muss ich sie aber weiterhin, da abends keine Busse mehr fahren. Das Ticket würde sich für mich auch nicht lohnen, wenn ich mal einen Tag im Monat in einer Großstadt wäre. Ein Tagesticket kostet meist unter zehn Euro, sodass ich hier sicherlich keine 50 Euro für ein Bundesticket ausgeben werde. Im Abo schon gar nicht, da ich es nicht jeden Monat nutzen würde.

Ich finde das Ticketangebot prima, nur eben nicht für uns und hier.

Michael O.: Dieses Angebot mag für größere Städte toll sein, die über eine gute ÖPNV-Anbindung verfügen. Leider ist der ÖPNV hier in der Gegend völlig unflexibel und unzureichend ausgebaut, um überhaupt über eine Nutzung des Deutschlandtickets nachzudenken. Das Ticket kann das Auto hier in keiner Art und Weise ersetzen. Ich finde das Ticketangebot prima, nur eben nicht für uns und hier.

Solange ich mit dem Fahrrad die 13 Kilometer zur Arbeit schneller schaffe als der Bus, bringt mir das Ticket nichts. Sascha A.

Joachim H.: Es gibt keine Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Wohnort zu meinem Arbeitsplatz zu gelangen. Deshalb stellt sich die Frage, ob ich das Ticket nutzen werde, für mich nicht.

Alfred G.: Ich finde das Angebot gut. Allerdings sollte dann auch flächendeckend ÖPNV angeboten werden. Gerade im ländlichen Gebiet ist das noch ausbaufähig. Nur alle zwei bis drei Stunden gibt es eine Fahrmöglichkeit zur Firma - suboptimal.

Da nützt mir ein günstiges Ticket überhaupt nichts.

Karin M.: Der öffentliche Nahverkehr ist im ländlichen Raum praktisch nicht existent. Ich muss zur Bushaltestelle einen Kilometer zu Fuß gehen und es kommt nur zweimal am Tag ein Bus. Am Wochenende gibt es keinen. Da nützt mit ein günstiges Ticket überhaupt nichts. Für längere Fahrten gibt es nur einen Bummelzug. Das ist also auch nicht attraktiv.

Mit 49 Euro werden Gelegenheitsnutzer verfehlt.

Siegfried G.: Im ländlichen Raum transportieren die öffentlichen Verkehrsmittel hauptsächlich Luft, abgesehen zu den Schul- und Berufspendler-Zeiten. Mit 49 Euro werden Gelegenheitsnutzer verfehlt. Sinnvoll wären 19 oder 20 Euro gewesen, letztendlich ist der öffentliche Verkehr sowieso subventioniert - und mit dem geringeren Preis steigt die Nutzerzahl nochmal ordentlich. Das erzeugt Sparpotentiale, zum Beispiel bei Straßen. Die Musik spielt im Preis und wenn ich eh stark subventioniere, macht das den Bock nicht mehr fett.