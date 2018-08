Nur wenige Flüchtlinge haben Bleiberecht erschlichen

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Fund eines ausgesetzten neugeborenen Babys in einem Gebüsch in München prüft die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Mutter aus Hessen - auch wegen eines möglichen Tötungsdeliktes. „Aussetzung und Körperverletzung kommen als Straftatbestand infrage“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. „Gegebenenfalls auch ein Tötungsdelikt, aber da können wir uns noch nicht festlegen.“ Wichtig für die Beurteilung des Falles sei, wie es dem kleinen Jungen gehe und auch „wie lange das Kind tatsächlich alleine und ungeschützt da ...