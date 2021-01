Nur ein Fünftel der Impfdosen verabreicht - Lucha bittet um Geduld

Das Lied zum Kalten Markt gibt es jetzt für zu Hause zum Anhören und Mitsingen. Weil ja öffentlich nicht musiziert werden darf, hat Andreas Hunke es in einer „Hauruck-Aktion“ coronakonform aufgenommen. Und mit Freunden gleich noch ein Video dazu produziert.

Erst am Dreikönigstag hat der Ellwanger Musiker erfahren, was von ihm erwartet wird. „Abends haben wir losgelegt.“ Vater Andreas am Klavier, Sohn Tim am Schlagzeug: Zusammen haben sie das Kalter-Markt-Lied eingespielt – live und gleich mit Gesang.