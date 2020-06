Norwegen und Irland in UN-Sicherheitsrat gewählt

Die Gerüste verdecken noch große Teile der Sedelhöfe. Und der zentrale Albert-Einstein-Platz gegenüber des Ulmer Hauptbahnhofs bekommt in diesen Tagen erst seinen Belag. Dennoch beginnt an einer Stelle des über 200 Millionen Euro teuren Einkaufsquartiers bereits am Mittwoch der Verkauf.

Der Berliner Online-Riese Zalando eröffnet in der Sedelhofgasse 17 21 ein neues Geschäft, das insgesamt zehnte in Deutschland. Und das ziemlich genau fünfeinhalb Jahre, nachdem Lothar Schubert seine Pläne erstmals in der Münsterstadt vorstellte.