Nils Schmid kämpft auch für sich

Hannes Munzinger, Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Ravensburg, wird wohl nicht in den Bundestag einziehen. Platz 29 auf der Landesliste gilt als aussichtslos, den Wahlkreisfavoriten Andreas Schockenhoff von der CDU kann Munzinger in Oberschwaben nicht überflügeln. Dennoch bezeichnet sein Parteichef Nils Schmid das Juso-Mitglied als „starkes Zeichen“ dafür, dass sich die Sozialdemokraten auch in einer für die Partei schwierigen Region mit einem „Eigengewächs“ fit machen für die Zukunft. Munzinger ist Jahrgang 1988.

Die Bundestagswahl wird indes vor allem eine Abstimmung über den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, auf den Schmid große Stücke hält und für den er sich früh ausgesprochen hat. Der Finanz- und Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg bezeichnet es zudem als Erfolg, dass er zusammen mit Steinbrück vor dem Parteitag in Augsburg das Wahlprogramm der SPD entschärfen konnte. Die SPD fordert zwar wie die Grünen eine höhere Besteuerung von Vermögen, aber das Betriebskapital soll davon ausgenommen sein. Schmid sieht die Sozialdemokraten in dem Spannungsfeld zwischen dem Ruf nach mehr sozialer Gerechtigkeit und genügend Freiräumen für den in Baden-Württemberg so wichtigen Mittelstand deshalb gut aufgestellt. „Das passt“, sagt er, „unsere Handschrift ist unverkennbar“.

Am Wahlergebnis für Berlin wird sich allerdings auch entscheiden, ob Nils Schmid (40) genügend Zeit bekommt, sich in der Partei profilieren zu können. Auf seinen Elan setzten die Sozialdemokraten nach dem Debakel im Jahr 2009. Die SPD war mit 19,3 Punkten abgestraft worden, ein Desaster. Fast wäre sie im Südwesten bei den Zweitstimmen sogar von der FDP (18,8 Prozent) überholt worden. Nur noch 15 Abgeordnete schickte die Südwest-SPD in den Bundestag.

Schmid sollte nach dem Neubeginn mit Schwung die bald erkennbare Chance zu einem Machtwechsel in Baden-Württemberg nutzen. Als es dann so weit war, breitete sich aber unter den Sozialdemokraten Ernüchterung aus. Die SPD rückte zwar wieder in die Landesregierung auf, aber als kleinerer Partner der Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der bis heute für die grün-rote Partnerschaft steht. Dabei erkämpfte sich die SPD das neue Superministerium aus Finanzen und Wirtschaft für Nils Schmid, auch Bildung, Innen und Soziales fielen an die Sozialdemokraten ab.

So richtig glücklich wirkt die SPD zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl in ihrer neuen Rolle im Land noch nicht – zumindest nicht die erfahreneren Semester. Schmid hat sich aber eingefunden in seinen Part, nicht zur falschen Zeit zu starke Abnabelungsversuche vom landesväterlichen Kretschmann anzustrengen. Obendrein will die SPD theoretisch mit den Grünen im Bund regieren.

Nils Schmid kommt es jetzt vor allem darauf an, mit einem ordentlichen Ergebnis in Baden-Württemberg den Abwärtstrend der vergangenen Jahre zu stoppen. Überflügeln will die SPD am 22. September die Grünen, denen im Land bundespolitisch nicht so viel zugetraut wird wie in der Landespolitik. Zudem erweisen sich ihre Steuerpläne in Baden-Württemberg nicht als Wahlschlager. Schmid jedenfalls glaubt, das SPD-Programm sei für die potenzielle Kundschaft bekömmlicher. Bis zum Wahltag wird er alle Wahlkreise besucht haben, meist stehen auch kleine Firmen auf dem Programm.

20 Bundestagsmandate könnten für Schmids SPD herausspringen. Nicht glanzvoll, aber akzeptabel. Der Parteichef könnte Ballast abwerfen.