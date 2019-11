NGOs in Russland: Wohltäter in staatlicher Abhängigkeit

Die ältere, ärmlich gekleidete Frau steht neben dem Leningrader Bahnhof im Zentrum Moskaus mit ausgestreckter Hand. Sie bettelt um Geld, „um Gottes Willen“ sagt sie dazu. Es ist ein typisches Bild in Moskauer U-Bahnen oder in Unterführungen. Man kann den Bettelnden ein paar Münzen geben, um sein Gewissen zu beruhigen. Oder man kann einen Moment lang darüber nachdenken – und es lassen. Viele Studien und journalistische Recherchen haben beleuchtet, wie kriminelle Banden über Bettler Geld verdienen. Letzteres empfiehlt Anna Federmesser, eine der prominentesten Vertreterinnen russischer Wohltätigkeitsorganisationen. Viele Nichtregierungsorganisationen kümmern sich in Russland um die Schwächsten der Gesellschaft. Doch sie stehen zunehmend unter Druck – weil sie von staatlichem Geld abhängig sind. Und weil der Staat unter der Regierung Wladimir Putins nur Organisationen unterstützen will, die nicht politisch unbequem sind.

Nur wenige Bürger spenden

Die Zahl der russischen Wohltätigkeitsorganisationen steigt. Zum Beispiel organisiert Federmessers Hospizfond „Wera“ materielle und psychologische Hilfe für unheilbar kranke Menschen. Den Slogan der Organisation – „Wenn eine Person nicht geheilt werden kann, heißt das nicht, dass ihr nicht geholfen werden kann“, – sehen immer mehr Russen in Moskau und im Rest des Landes. Doch trotz dieser großen Sichtbarkeit könnten Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) ohne Kooperation mit dem Staat und finanzielle Hilfe von ihm nicht existieren, sagt Federmesser. Der Hauptgrund: Die Zahl der Russen, die an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, bleibt im internationalen Vergleich niedrig. Das zeigt eine Untersuchung des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum. Demnach spenden jedes Jahr nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung. In Deutschland ist es jeder Fünfte, das besagt die internationale Studie „Charity“ der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).

Die Zurückhaltung in Russland hänge mit der sowjetischen Vergangenheit zusammen, erklärt „Lewada“-Chef Alexei Lewinson. Damals waren gesellschaftliche Organisationen verboten. Heute gibt es etwa 140 000 gemeinnützige Organisationen in Russland. Aber die unterschwellige Befürchtung, dass etwas Zwielichtiges hinter deren Arbeit stecke, teilen bis heute viele Russen, wie Lewinson betont.

Außerdem habe das totalitäre Sowjetregime dazu geführt, dass viele bis heute der Meinung sind, es sei die Verantwortung des Staats und nicht der Gesellschaft, Bedürftigen zu helfen.

Deshalb ist die staatliche Unterstützung für viele Fonds entscheidend. Normalerweise ist der Staat bereit, Organisationen finanziell und organisatorisch zu helfen – solange die sich von der Politik fernhalten. Allerdings sind nicht alle der Meinung, dass die Wohltäter diese Unterstützung annehmen sollen. Besonders scharf kritisieren politisch engagierte NGOs und Oppositionspolitiker wie Alexei Nawalny Wohltäter, die mit dem Staat kooperieren. Sein Fonds gegen Korruption wird, wie einige Menschenrechtsorganisationen und liberale Medien, von der Regierung kaum toleriert. Organisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, werden als „ausländische Agenten“ eingestuft und dafür bestraft.

Ein typischer Vorwurf an Wohltäter, die mit der Regierung kooperieren, lautet, dass sie damit das politische System von Präsident Putin unterstützen. Tschulpan Chamatowa ist eine der Kritisierten. Chamatowa ist eine prominente russische Schauspielerin – die durch ihre Rolle im 2003 erschienenen Film „Goodbye Lenin“ auch in Deutschland bekannt ist.

Sie hat 2006 die Stiftung „Schenk ein Leben“ gegründet, die sich für Krebskranke engagiert. 2012 nahm sie auf Bitte der Behörden ein Video auf, in dem sie dazu aufforderte, bei der damaligen Präsidentschaftswahl für Putin zu stimmen. „Er ist nie gleichgültig für die Bedürfnisse unseres Fonds gewesen, darum wähle ich ihn“, sagte sie im Video. Später sagte sie, sie habe auf keinen Fall so viele hasserfüllte Reaktionen erwartet, dass sie kaum weiterarbeiten und leben könne. Allerdings habe sie nie die Entscheidung bedauert, sagt sie in der YouTube-Sendung „A pogovorit?“.

Manchmal vertieft die Regierung selbst den Zwiespalt, in dem sich die Wohltäter befinden. Zum Beispiel schlugen die Behörden vor der Moskauer Kommunalwahl im Oktober der Hospizfonds-Chefin Federmesser vor, als unabhängige Kandidatin anzutreten. Die Popularität der regierenden Partei „Einiges Russland“ von Präsident Putin hatte seit Monaten abgenommen, der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin suchte nach populären, parteilosen und kremltreuen Kandidaten. Das war besonders wichtig für die Wahlkreise, in denen starke Oppositionelle kandidieren wollten. Federmesser nahm den Vorschlag an, weil sie es wichtig für die weitere Tätigkeit ihrer Stiftung fand. „Wenn du für dein Volk stirbst oder ins Gefängnis gerätst, bist du sofort ein Held und Märtyrer. Aber wenn du für das Volk arbeitest – sagt man, das ist nicht für das Volk, sondern für Putin“, beschwert sich Federmesser. Sie sollte Wählerstimmen von Lübow Sobol abwerben, einer Anhängerin Nawalnys. Am Ende wurde Sobol – wie andere Oppositionelle – nicht zur Wahl zugelassen. Federmesser war unter öffentlichem Druck schon früher ausgestiegen.

In Russland ist heute Wohltätigkeit ohne Kooperation mit dem Staat beinahe unmöglich. Jede wohltätige Organisation muss selbst entscheiden, wie sie damit umgeht. Federmesser beantwortet diese Frage so: „Wenn ein Bandit einer Kirche Geld gibt, soll sie es dann annehmen? Meine Position ist einfach: Geld ist Geld. Ich würde es nehmen, egal von wem es kommt – und ich würde es besser nutzen als dieser Bandit.“