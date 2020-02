Neuwahlen in Thüringen: Landtag soll im April 2021 neu gewählt werden

Durchbruch in Thüringer Regierungskrise: Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Freitagabend in Erfurt bekannt gab. Die vier Parteien verständigten sich auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021.

In Thüringen war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar überraschend im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt dabei Stimmen von der CDU und auch von der AfD, die Wiederwahl Ramelows scheiterte. Nach drei Tagen im Amt und deutschlandweiter Kritik trat Kemmerich zurück. Seither ist offen, wie es in Thüringen weitergeht.

