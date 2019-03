Neun Millionen Euro für Sicherheit im Fußball

155 000 Stunden waren Baden-Württembergs Polizisten 2017 und 2018 bei Fußballspielen im Einsatz. Kostenpunkt: Mehr als neun Millionen Euro. 2012/2013 war es sogar noch teurer, knapp 14 Millionen Euro flossen damals. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts könnte das Land sich künftig einen Teil von den Vereinen erstatten lassen. Doch das wollen weder Baden-Württemberg noch Bayern.

Nach Auffassung der Leipziger Richter ist es grundsätzlich zulässig, wenn die Länder für den Polizeieinsatz bei Hochrisikospielen Gebühren erheben. Das träfe in Baden-Württemberg laut Innenministerium etwa 25 Spiele pro Saison. Dort stehen sich verfeindete Fangruppen gegenüber, etwa vom VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC oder den Kickers Offenbach und dem SSV Ulm. Bei weiteren etwa 290 Partien ist die Polizei ebenfalls mit mehr Beamten im Einsatz als im Schnitt üblich.

Angesichts dieser Zahlen spricht Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zwar von einem „sehr, sehr hohen Personalaufwand“. Dennoch lehnt er es wie sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) ab, Geld bei den Vereinen einzufordern. „Geld hilft mir nicht, ich möchte die Polizei entlasten, damit sie sich anderen Tätigkeiten zuwenden kann“, so Strobl. Deswegen gelte es, die Ursachen des Problems zu bekämpfen und Gewalt im Umfeld der Spiele zu verhindern.

Als geeignetes Mittel dazu preist Strobl die Stadionallianzen an, die er im Sommer 2017 initiierte. Nach Auskunft seines Ministeriums gibt es diese Bündnisse in allen relevanten Spielorten der ersten fünf Fußballligen im Land. Polizei, Ordnungsämter, Vereine, Fanprojekte und Sicherheitsdienste der Stadien erörtern gemeinsam die Sicherheitslage. Sie setzen sich vor jeder Hin- und Rückrunde zusammen sowie – je nach Konfliktpotential – vor den Spieltagen.

Strobl wertet die Arbeit der Allianzen als Erfolg und zieht Zahlen als Beweis heran. Polizisten im Südwesten waren in der Saison 2017/2018 etwa 30 000 Stunden weniger im Einsatz als in der Vorsaison, die Zahl der Verletzten sank um 40 auf 104. Doch so einfach ist die Rechnung nicht. Zum einen ist die Zahl der Verletzten in der aktuellen Hinrunde laut SPD wieder angestiegen. Zum anderen beeinflusst vor allem eines, ob es zu Fankrawallen kommt: welche Clubs aufeinandertreffen. Der KSC und der VfB etwa spielen derzeit nicht in derselben Liga.

Das streitet ein Sprecher Strobls nicht ab. Eine ungünstige Ligenkonstellation spiele eine bedeutende Rolle, weil sie zu mehr riskanten Spielen führen könne. „Im konkreten Fall hatte dies auch auf die Entwicklung der Saison 2017/2018 positiven Einfluss“, sagt er. Aber: „Größtenteils ist diese positive Entwicklung jedoch auf die intensivere Zusammenarbeit der Sicherheitsakteure an den Spielorten zurückzuführen.“

Kritik von der Opposition

Der baden-württembergische Oppositionspolitiker Sascha Binder (SPD) sieht das anders: „Die Strategie des Innenministers, weniger Polizisten bei Fußballspielen einzusetzen und zu hoffen, dass nichts passiert, ist ein Unding.“ Die Deutsche Fußball Liga (DFL) müsse sich an den Polizeikosten beteiligen. „Das wäre ein Ansporn für die DFL, sich noch stärker von Gewalttätern unter den Fans zu distanzieren und Präventionsmaßnahmen zu verstärken.“

Damit ist auch der VfB Stuttgart angesprochen. Dessen Finanzvorstand Stefan Heim lobt Strobls Ansatz. Die enge Kooperation aller Beteiligten trage Früchte. „Das ist aus unserer Sicht genau der Weg, den wir weitergehen müssen“, so Heim. Das spare Kosten und entlaste die Polizei.

Andreas Kirchner vom Fanprojekt Stuttgart nimmt an den Runden teil. Die Besprechungen aller relevanten Akteure seien gut, es habe sie aber auch vor 2017 gegeben. „Wie das nun heißt, ist egal, es geht darum, miteinander zu reden.“ Die Initiative Strobls habe das im Fall Stuttgart bekräftigt, aber nicht angestoßen. So sieht es auch Carolin Ehringer von der Stadt Ulm: „Wir machen das schon lange und es funktioniert sehr gut.“ Die Stadionallianz sei ein neuer Name, die Besprechungen gebe es seit Jahrzehnten.