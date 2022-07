Der BaWü-Check: Baden-Württemberger sind besorgter als der Durchschnitts-Deutsche

Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Das wollten die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, genauer wissen und arbeiteten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammen. Das IfD befragt einmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten.

Der Ukraine-Krieg und die Inflationssorgen belasten die Stimmungslage der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg massiv. Das zeigt der monatliche „BaWü-Check“, eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage, die im Juni 2022 durchgeführt wurde. Sie stützt sich auf 1068 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der baden-württembergischen Bevölkerung ab 18 Jahre stützt.

Demnach verharrt der Zukunftsoptimismus weiterhin auf einem Tiefststand. Nur knapp jeder vierte Baden-Württemberger blickt den kommenden zwölf Monaten mit Hoffnungen entgegen, die große Mehrheit bleibt tief besorgt: Knapp jeder Dritte blickt mit ausgeprägten Befürchtungen auf die nächsten Monate, ebenso viele mit Skepsis. So niedrig war der Wert seit Start des „BAWü-Checks“ im Oktober 2020 nicht.

Ukraine-Krieg löst schlechte Stimmung aus

Zum Vergleich: Im Juli 2021 waren noch 45 Prozent der Menschen im Südwesten sehr positiv gestimmt und sahen dem kommenden Jahr mit Hoffnung entgegen. Einen deutlichen Einbruch dieses Wertes gab es im Februar dieses Jahres nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Damit liegt die Zuversicht in Baden-Württemberg aktuell knapp unter dem Durchschnitt im Bundesgebiet. In einer zeitgleich durchgeführten bundesweiten Befragung waren 28 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für die kommenden Monate zuversichtlich gestimmt.

Viele Menschen schränken sich deshalb im Alltag bereits ein, vor allem Menschen mit wenig Einkommen geben an, wegen der gestiegenen Preise zu sparen. Jeder vierte Bürger fühlt sich von den Preissteigerungen besonders stark belastet und hat seine Ausgaben für Sprit, Restaurantbesuche, Lebensmittel und Kleidung, aber auch für Urlaube, Genussmittel und Hobbys nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten bereits reduziert.

Inflation belastet zwei Drittel der Bürger

Die stark steigenden Preise für Energie, Lebensmittel und weitere Dinge des täglichen Bedarfs bereiten 70 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg große Sorgen. Fast jeder Vierte gab bei der Befragung an, die Preissteigerungen belastetet in „sehr stark“, weitere 46 Prozent der Bürger und Bürgerinnen fühlen sich immerhin stark belastet.

25 Prozent empfinden die Belastungen dagegen als moderat, lediglich vier Prozent stufen sie für sich persönlich als geringfügig ein. Die Werte unterscheiden sich abhängig von der sozialen Schicht: In den unteren Einkommensgruppen fühlen sich 82 Prozent von den Preissteigerungen sehr stark oder stark belastet, in den höheren Einkommensgruppen liegt der Wert bei 56 Prozent.

Als besonders gravierend empfinden die Baden-Württemberger die Inflation bei den Kosten für Benzin, Strom, Lebensmittel und Heizen. In der Folge schränken sich die Menschen bereits ein, mehr als die Hälfte fährt weniger Auto und spart bei Restaurantbesuchen ein.

Neun-Euro-Ticket soll dauerhaft gelten

Um die finanziellen Belastungen der Bürger durch die gestiegenen Preise zu verringern, hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen verabschiedet. Unter anderem kann man seit Anfang Juni mit dem 9-Euro-Ticket den öffentlichen Nahverkehr beliebig oft innerhalb eines Monats nutzen. Jeder dritte Baden-Württemberger spricht sich dafür aus, das 9-Euro-Ticket in seiner jetzigen Form dauerhaft beizubehalten.

Ebenso viele plädieren jedoch dafür, angesichts der Kosten in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro, die dem Staat in den drei Monaten für die Subventionierung des 9-Euro-Tickets entstehen, das Ticket nur zu angehobenen Preisen beizubehalten.

Deutlich positiver fällt das Meinungsbild bei denen aus, die sich bereits ein 9-Euro-Ticket gekauft haben: Von ihnen würde über die Hälfte das 9-Euro-Ticket gerne in seiner jetzigen Form beibehalten, weitere 36 Prozent zu angehobenen Preisen.

Besonders beliebt ist das Ticket in der jungen Generation: Von den unter 30-Jährigen haben bereits zwei Drittel das 9-Euro-Ticket erworben oder planen den Kauf eines solchen Tickets.

Verwaltungsaufwand behindert die Wirtschaft

Zu viel Bürokratie hemmt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland: Davon ist zumindest jeder zweite Baden-Württemberger überzeugt. Schuld seien die gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen für Unternehmen im Land. Nur 18 Prozent sehen dies ausdrücklich anders. Knapp jeder Dritte ist in dieser Frage unentschieden.

Das Thema Bürokratieabbau ist zwar fester Bestandteil von Wahlkämpfen und Parteiprogrammen, in der politischen Praxis werden die geäußerten Forderungen jedoch nur selten konkretisiert. Dass trotz dieser vielen Versprechen tatsächlich ein Bürokratieabbau stattfindet, daran bestehen weitverbreitete Zweifel.

Immerhin 46 Prozent der baden-württembergischen Bevölkerung halten es für möglich, dass in Deutschland Bürokratie in größerem Umfang abgebaut werden kann. Fast ebenso viele äußern allerdings Bedenken und sagen, dass sich dies nur schwer umsetzen lässt.

Den konkreten Vorschlag etwa, beim Ausbau von Windrädern und Stromtrassen Abstriche beim Natur- und Umweltschutz zu machen, halten fast 40 Prozent der Bürger für keine gute Idee.

Staat soll bei Bauprojekten und Kultur sparen

Ein Großteil der Bevölkerung schätzt die finanzielle Lage des Staates aktuell noch kritischer ein als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Dennoch sieht die Bevölkerung nur in wenigen Bereichen Einsparpotenziale für die Landesregierung.

Am ehesten sparen könne Baden-Württemberg noch bei großen Bauvorhaben, bei kulturellen Einrichtungen sowie der Sportförderung. So meinen 78 Prozent der Befragten des Allensbacher Instituts, dass Baden-Württemberg bei großen Bauprojekten sparen sollte.

63 Prozent finden, dass auch bei Kultureinrichtungen wie Theater und Museen eher Geld gespart als ausgegeben werden sollte. Etwas über die Hälfte unterstützt Sparmaßnahmen bei der staatlichen Förderung von Sportvereinen und Sportereignissen.

Bereiche, in denen die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung auf keinen Fall Sparmaßnahmen sehen möchte, sind bei den Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Sozialstationen und in der Ausstattung von Schulen. Auch beim Ausbau von Straßen und Bahnstrecken sieht nur jeder Fünfte ein Potenzial zum Sparen.

Weniger Bürokratie steht auf der Wunschliste

Die Bevölkerung würde den Abbau bürokratischer Hürden mit breiter Mehrheit unterstützen. Der Unmut über staatliche Regelungen und Verordnungen ist groß. 83 Prozent der Baden-Württemberger sind überzeugt, dass es in Deutschland zu viel Bürokratie gibt.

Dieses Urteil beruht häufig auf persönlichen Erfahrungen. So geben 69 Prozent der Bürger zu Protokoll, dass sie sich in den letzten fünf Jahren über zu viel Bürokratie in einem Amt oder einer Behörde geärgert haben.

Trendreihen des Allensbacher Instituts zeigen, dass die negativen Erfahrungen mit Ämtern und Behörden in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Besonders weitverbreitet ist der Unmut über zu viel Bürokratie bei Ämtern und Behörden in den mittleren Altersgruppen. Aber auch bei den unter 30-Jährigen sind es noch über 60 Prozent, die sich über zu viel Bürokratie ärgern.

Besonders bei der Steuererklärung wünschen sich die Baden-Württemberger weniger Komplexität. 62 Prozent von ihnen zählen die Steuer zu den Bereichen, in denen es zu viele oder zu komplizierte Regelungen gibt.

Krankenhäuser sollten mehr Geld erhalten

Die große Mehrheit der Bevölkerung fordert von der Landesregierung in vielen Bereichen Mehrausgaben, trotz oder gerade wegen der andauernden Krisen wie Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Besonders bei Gesundheitseinrichtungen, Schulen, dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, der Ausstattung der Polizei, der Forschungsförderung, dem Klimaschutz sowie für öffentliche Einrichtungen wünschen sich die Menschen höhere Ausgaben.

So wünschen sich 94 Prozent der Bürger, dass Baden-Württemberg mehr Geld in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser oder Sozialstationen investiert. 91 Prozent wünschen sich mehr Ausgaben für die Ausstattung von Schulen, 80 Prozent für den Ausbau von Straßen und Bahnstrecken.

Jeweils rund drei Viertel fordern zudem höhere Ausgaben für die Ausstattung der Polizei, für die Förderung von Forschungsvorhaben sowie für Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt. Höhere staatliche Zuwendungen für öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder und Büchereien wünschen sich sieben von zehn Baden-Württemberger.