Neuer Botschafter Ammon zum Antrittsbesuch bei Obama

Washington (dpa) - Der neue deutsche Botschafter in den USA, Peter Ammon (59), hat seinen Antrittsbesuch bei Präsident Barack Obama absolviert. Zugleich überbrachte er eine Botschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum zehnten Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September.

Das teilte die Botschaft nach dem Treffen am Freitag (Ortszeit) mit. Ammon bekräftigte die gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie, die Europa und Amerika teilten. Diese gemeinsamen Werte würden durch die transatlantische Zusammenarbeit verteidigt.

Ammon ist ein Karrierediplomat, der bereits vor zehn Jahren in der deutschen Vertretung in Washington tätig war, damals als Wirtschaftsgesandter. Von 2001 bis 2007 leitete er die Wirtschaftsabteilung im Außenministerium in Berlin, danach war er knapp ein Jahr Botschafter in Paris. Der gebürtige Frankfurter Ammon löst Klaus Scharioth ab, der nach gut fünf Jahren als Botschafter in den USA nach Berlin zurückgekehrte.

