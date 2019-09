Neue Vorwürfe gegen Strache

Von Schwäbische Zeitung

Die Fahndung nach zwei aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg entflohenen Männern dauert weiter an. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auch am Montagabend erneut mit.

Die beiden Männer waren in der Nacht von Sonntag auf Montag entflohen. Mit mehreren Fotos hoffen die Ermittler seit Montagmorgen auf Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Männer. Sie waren unter anderem wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurden wegen Suchterkrankungen in der Klinik behandelt.