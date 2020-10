Neue Regeln für das letzte TV-Duell zwischen Trump und Biden

Von Deutsche Presse-Agentur und Aleksandra Bakmaz

Das unbeschwerte Leben von Buen Nuhiji endet an einem Dezembermorgen 2018. Beamte eines SEK-Kommandos stürmen in seine Wohnung in Tuttlingen. Sie sind auf der Suche nach Kokain und ringen ihn zu Boden.

Mehr als ein Jahr lang sitzt der heute 44-Jährige in Untersuchungshaf Der Familienvater wird vor den Augen seiner Söhne und seiner Frau in Handschellen abgeführt — als vermeintlicher Kopf einer Drogenbande. Mehr als ein Jahr lang sitzt der heute 44-Jährige in Untersuchungshaft — bis klar ist, dass nichts hinter den Vorwürfen steckt.