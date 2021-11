Neuanfänge bei katholischen Laien

Auf ihrer ersten Pressekonferenz als frisch gewählte Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken unternimmt Irme Stetter-Karp am Freitag in Berlin gar nicht erst den Versuch, die Lage schönzureden. „Ich sehe die Kirche in einer Krise.“ Die 65-jährige Sozialwissenschaftlerin schiebt allerdings hinterher, sie glaube daran, dass es dennoch Möglichkeiten gebe, Vertrauen für die Kirche zurückzugewinnen, sofern die Bereitschaft zu Veränderung bei allen Beteiligten vorhanden sein. Vielleicht braucht es diese Form von Zuversicht, unter Katholiken auch als Gottvertrauen bekannt, um in turbulenten Zeiten die Leitung des höchsten repräsentativen Gremiums der katholischen Laien zu übernehmen?

Neuanfänge prägen in mehrerer Hinsicht die noch bis Samstag dauernde Vollversammlung des ZdK. In der rund 150-jährigen Geschichte des ZdK ist Stetter-Karp nach der früheren saarländischen Ministerin Rita Waschbüsch (CDU), die das ZdK von 1988 bis 1997 repräsentierte, erst die zweite Frau an der Spitze des Gremiums. Die aus Ellwangen stammende Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes und eine der Moderatorinnen des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg, konnte 149 Stimmen auf sich vereinen. Für ihren Gegenkandidaten, den Theologen und Unternehmensberater Ulrich Hemel aus Laichingen im Alb-Donau-Kreis, votierten 41 Delegierte.

Jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt

Vorbereitet auf das neue Amt ist Irme Stetter-Karp: Als Chefin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und des Bischöflichen Jugendamts in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, als Leiterin des Bildungswerks und dann als Caritasdirektorin und Ordinariatsrätin für die soziale Arbeit ihrer Kirche in Württemberg sammelte sie jahrzehntelang Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen Kirche und Politik.

Vor der Wahl hatte der scheidende Präsident Thomas Sternberg, der nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl antrat, eine nachdenkliche Bilanz gezogen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Corona-Pandemie konstatierte er einen „weitgehenden öffentlichen Ausfall der Frage nach dem Trost des Glaubens“. Das bewege ihn zum Abschied noch mehr als die „recht schwache Wahrnehmung unserer politischen Positionierungen und Debattenbeiträge“.

Umzug nach Berlin

Das politische Präsenz des Katholikenkomitees zu schärfen – diese Hoffnung verbindet sich mit dem in wenigen Wochen bevorstehenden Umzug des ZdK-Generalsekretariates von Bonn nach Berlin. Ab Januar werden rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Räume der ehemaligen Katholischen Theresienschule im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg beziehen. Der Regierungswechsel hin zur Ampel-Koalition, die nur wenig katholische Anknüpfungspunkte bietet, dürfte die Lobbyarbeit in der Hauptstadt nicht einfacher machen.

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch jedenfalls empfing das ZdK mit offenen Armen und stimmte die Besucher des abendlichen Gottesdienstes auf das neue „Milieu“ ein: „Kaum einer käme hier auf die Idee, die Kirchen als machtvolle Instanzen zu bezeichnen, zudem hat der größte Teil der Menschen hier in Berlin keine oder nur äußerst geringe konkrete Lebenskontakte mit dem christlichen Glauben und den Kirchen je gehabt.“

Warnung vor Verzettelung in innerkirchlichen Debatten

Zahlreich sind die innerkirchlichen Baustellen: von der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, über das Reformprojekt Synodaler Weg bis hin zu der Frage, wie sich junge Menschen noch für Kirche begeistern lassen. Am Samstag will die Herbstvollversammlung einige dieser Themen in den Blick nehmen, unter anderem mit einem Gastvortrag der evangelisch-lutherischen Erzbischöfin von Uppsala, Antje Jackelen. Gleichwohl warnte Stetter-Karp davor, sich in binnenkirchlichen Debatten zu verzetteln.

Pflöcke einschlagen möchte sie bei Themen wie der Integration von Migranten und im Kampf gegen Rassismus. Auch bei den Debatten um die Pflegereform, der Regelung der Suizidbeihilfe oder der digitalen Transformation solle das ZdK weiter als Stimme der Katholiken fungieren.

Auf die neue Präsidentin und ihre vier Vizes – mit Wolfgang Klose ist nur noch einer aus dem bisherigen Präsidium an Bord – wartet jede Menge Arbeit. Irme Stetter-Karp macht das keine Angst, wie sie versichert: „Ich schufte gerne.“