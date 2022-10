Netzausbau ist wichtiger als 49-Euro-Ticket

Das Neun-Euro-Ticket soll einen Nachfolger bekommen, für 49 Euro. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Das ist schön für Menschen, die viel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind oder die sich das zumindest vorstellen könnten. Offen bleibt aber die alles entscheidende Frage: Wer zahlt?

Die Antworten darauf klingen nach der Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven nicht anders als zuvor, Bund und Länder sind von einer Einigung weit entfernt. Richten sollen es nun die Ministerpräsidenten. Es ist zu wünschen, dass ihnen das gelingt. Nicht mal so sehr wegen des 49-Euro-Tickets, das nun – in Anlehnung an ein ähnliches Angebot in Österreich – Klimaticket Deutschland heißen soll. Vor allem geht es um eine dringend notwendige Aufstockung der Regionalisierungsmittel, mit denen die Länder den Schienen-nahverkehr organisieren. Gerade für das Klima wäre dies viel wichtiger als die Einführung eines Flatrate-Abonnements.

Ohne eine Einigung bei den Regionalisierungsmitteln droht angesichts steigender Energie- und Personalkosten eine Zukunft, in der es nicht mehr, sondern eher weniger Nahverkehr gibt. Betroffen von der Streichung unrentabler Verbindungen wäre vor allem der ländliche Raum.

Das Neun-Euro-Ticket hat gezeigt, dass Pendler auf diese Weise nur begrenzt zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegt werden konnten; genutzt wurde das Billigangebot dagegen gern im Freizeitverkehr, zum Beispiel für Wochenendausflüge. Wenn es darauf ankommt, wenn man zum Beispiel pünktlich auf der Arbeit sein muss, verlassen sich Pendler bislang dann doch lieber aufs Auto. Weil man der Bahn nicht zutraut, pünktlich zu sein, oder weil es erst gar kein Angebot gibt.

Zentrale Aufgabe muss es daher sein, die Verlässlichkeit und Verfügbarkeit des Nahverkehrs zu stärken. Wenn man konsequent in den Ausbau des Bus- und Bahnnetzes investiert, dann macht als zusätzlicher Anreiz zum Umstieg auch eine Billig-Flatrate Sinn.