Netanjahu sendet ein falsches Signal in einer gefährlichen Zeit

Die Großbaustelle Stuttgart 21 ist eine riesige Grube. Ganz offenbar weiß die Bahn gar nicht genau, wohin sie mit all dem Bodenaushub soll - und verschenkt ihn jetzt an Häuslebauer und Co. - samt Lieferung.

Das lässt sich zumindest vermuten wenn man einer Anzeige der Deutschen Bahn im Internet folgt. Dort preist der "Zentrale Verkauf der DB für Altmaterial und Altfahrzeuge", genannt "DBresale" derzeit "250.000 Tonnen Bodenaushub "frei Übergabegleis", bundesweit" an.