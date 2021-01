Nervenflattern im Kreml

Es herrscht ein Krieg der Zahlen. Die Polizei meldeten nach den samstäglichen Protesten in Moskau 4000 Teilnehmer, die Umgebung Alexei Nawalnys 50 000, die Nachrichtengentur Reuters 40 000. Vermutlich lag die oppositionell gesinnte Statistikgruppe „Weißer Zähler“ mit 15 000 näher dran. Denn es sind wohl kaum mehr als 20000 Moskauer für Nawalny auf die Straße gegangen. Selbst, wenn es 50 000 gewesen wären: Auch das wären nur 0,33 Prozent der Moskauer gewesen.

Zum Vergleich: Vergangenes Jahr waren in der Zwei-Millionen-Stadt Minsk wiederholt mehr als hunderttausend Oppositionelle auf den Beinen. Zahlenmäßig war der Samstag also kein Triumpf für Nawalny. Die Lust an Enthüllungen über den Protz des Präsidneten Putins bedeutet nicht, dass die Russen den Kontakt mit den Gummiknüppeln seiner prügelnden Polizisten suchen.

Aber die Polizei hat am Samstag fast 3600 Menschen festgenommen. Das beweist: Putins Gefolge flattern bei Promille-Protesten die Nerven. Gut möglich, dass ihre Justiz Hunderten der Festgenommenen den Prozess machen wird. Was kurzfristig durchaus abschrecken mag, langfristig aber gerade bei jüngeren Russen nur noch mehr Wut entfacht. Dem politisch aktiven Russland drohen ungemütliche Zeiten. Das gilt jedoch auch für den Kreml.