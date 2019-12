Nato-Staaten beobachten ungewöhnlich viele russische U-Boote

Beim Großeinsatz von Polizei und Bayerischem Landeskriminalamt (LKA) in Neu-Ulm sind knapp eine halbe Tonne Kokain sichergestellt worden. Zudem sollen sechs Verdächtige festgenommen worden sein.

Die genauen Umstände der Sicherstellung und Hintergründe der Aktion in der Nacht wollen die Beamten bei einer Pressekonferenz am Dienstag in München bekanntgeben. Aus der Einladung dazu geht hervor, dass das Kokain bereits am Freitag sichergestellt wurde, die Festnahmen jedoch in der Nacht zum Sonntag erfolgten.