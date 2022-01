Nato lehnt russische Forderungen ab: Befürchtungen um europäische Städte im Fadenkreuz

Der Westen akzeptiert Moskaus neue rote Linien nicht. Schon vor der Nato-Russland-Ratssitzung am Mittwoch in Brüssel und den Konsultationen bei der OSZE am Donnerstag in Wien bekräftigte die amerikanische NATO-Botschafterin Julianne Smith, man werde es niemanden erlauben, die NATO-Politik der Offenen Tür zuzuknallen. Auch werde die NATO ihre Erweiterung auf Osteuropa nicht zurücknehmen.

Die Leiterin der US-Delegation, Vizeaußenministerin Wendy Sherman, forderte Moskau nach dem Treffen am Mittwoch erneut zur Deeskalation auf, „wenn Russland auf diplomatischem Weg zum Erfolg kommen will“. Andernfalls drohten „schwerwiegende Konsequenzen“.

Im Kreml wird jetzt bestimmt sehr intensiv diskutiert, wie Russland das Nein der USA und der NATO beantworten wird. Bei der ersten Verhandlungsrunde am Montag hatten die Amerikaner sich bereit erklärt, über den Rückzug von Angriffswaffen aus den Grenzgebieten zu Russland sowie auf die Einschränkung von Truppenstärken und Manövern dort zu sprechen. Moskau könnte also weiter versuchen, durch Gespräche auf dieser Ebene den befürchteten militärischen Schlag des Westens gegen seine eigene Grenze auszuschließen.

Putin droht mit kriegerischen Konsequenzen

Aber schon in Genf hatte der russische Chefunterhändler Sergei Rjabkow gesagt, darüber zu verhandeln, mache nur Sinn, wenn der Westen die übrigen Forderungen Russlands erfüllt. Woran er wohl nicht mehr glaubt: „Was für uns absolut unverzichtbar ist, ist für die USA kategorisch unannehmbar.“ Russland hat seine roten Linien zu dick markiert, um selbst hinter sie zurückzuweichen.

Und jetzt könnten ihm nur Antworten bleiben, die Wladimir Putin als „angemessene kriegstechnischen Maßnahmen“ bezeichnet. Der Moskauer Militärexperte Viktor Litowkin sagte, er erwarte, dass die Abschussrampen strategischer russischer Raketensysteme wie etwa der neuen Hyperschallrakete Kinschal auf europäische Großstädte gerichtet werden. „Deren Bevölkerung sowie die Anwohner amerikanischer Militärbasen werden gezwungen sein, im Fadenkreuz dieser Raketensysteme zu leben.“ Es wird auch damit gerechnet, dass Moskau andere Atomraketen im Fernostrussland in Stellung bringe, von wo sie auch die USA erreichten. Der staatliche Rüstungskonzern Rostech präsentierte einen neuen, mit Raketen bestückten, Überschallbomber. Dass Russland aufrüsten wird, gilt in der vaterländischen Fachwelt als sicher.

Ukraine als Druckmittel

Wirtschaftssanktionen gegen den Westen werden dagegen kaum diskutiert. Mit einem Stopp seiner Öl- und vor allem seiner Gasexporte könnte Russland gerade den europäischen Ländern sehr wehtun. Allerdings auch den eigenen Staatskonzernen. Für möglich halten Experten allenfalls „taktische“ Lieferdrosselungen.

Das logischste Objekt eines mehr oder weniger militärischen Vorgehens Russlands ist und bleibt nach Ansicht der meisten Beobachter die Ukraine. Vor allem für sie forderten Moskaus Politiker den Eintrittsstopp zur Nato. Westliche Medien veröffentlichen seit Monaten mutmaßliche russische Operationspläne für einen Generalangriff von drei Seiten.

In Grenznähe haben sich etwa hunderttausend russische Soldaten versammelt, am Mittwoch schickte der Generalstab demonstrativ weitere 3000 Mann ins Manöver. Aber Moskau dementiert alle Invasionspläne. Und auch viele ukrainische Experten glauben, die gut 300 000 Berufssoldaten, die Russlandt aufbieten kann, reichten nicht aus, um die Ukraine flächendeckend unter Kontrolle zu bringen und die prowestliche Zweidrittelmehrheit ihrer 44 Millionen Einwohner in Schach zu halten.

Keine Kriegspropaganda an der Heimatfront

Außerdem machen die russischen Staatsmedien an der Heimatfront bisher keine Anstalten, die eigene Bevölkerung auf einen großen Krieg und die damit wohl unvermeidbare Mobilmachung einzustimmen. Aber Litowkin vermutet, die russische Schwarzmeerflotte werde beginnen, westlichen Kriegsschiffen den Weg in ukrainische Häfen zu versperren.

Er hält es auch für möglich, dass Moskau die Rebellenrepubliken im Donbass anerkenne. Andere Beobachter in der Ukraine wie in Russland erwarten, dass auch russische Truppen offiziell in die Separatistengebiete einmarschieren. Dort könnten sie je nach Lage die sporadischen Gefechte an der Kriegsfront zu größeren Offensiven oder Gegenoffensiven hochfahren. „Wenn die Ukraine das Donbass angreift, wird Russland es verteidigen. Und dann nicht allein das Donbass.“