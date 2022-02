Nato aktiviert Verteidigungspläne für Kriegsfall in Osteuropa

Die Nato geht angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine in den Krisenmodus. „Wir haben beschlossen (...) zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken“, heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Alle Maßnahmen seien und blieben aber „präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend“.

Die Nato aktiviert damit ihre Verteidigungspläne für kriegerische Auseinandersetzungen in Osteuropa. Dieser Schritt räumt dem Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte umfangreiche Befugnisse ein, so etwa die Verlegung von Truppen-Verbänden des Militärbündnisses.