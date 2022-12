Faeser will Extremisten leichter aus Behörden entfernen können

Die Razzia gegen sogenannte Reichsbürger ist nur ein Teil des Problems, das Verfassungsschützer und Politiker beschäftigt: Die Zahl der Menschen hierzulande, die Zweifel an der Demokratie haben oder sogar die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen, wächst seit Jahren.

Die Ampel-Koalition hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Demokratie zu stärken. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihre Kabinettskollegin Lisa Paus (Grüne) stellten am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz vor. Faeser will zudem das Waffenrecht und das Disziplinarrecht verschärfen.

Zivilgesellschaft als „Bollwerk gegen den Extremismus“

„Demokratiefördergesetz“ – der Titel des Gesetzentwurfs, der vom Kabinett beschlossen wurde, klingt zwar etwas sperrig, aber er besagt genau das, was die Bundesregierung erreichen will. „Wir stärken unsere Demokratie von innen heraus. Unsere demokratische Zivilgesellschaft ist das stärkste Bollwerk gegen Extremismus“, sagte Faeser in Berlin.

Unter anderem sollen Projekte zur Förderung der Demokratie künftig auf eine langfristige Finanzierung durch den Bund setzen können. Bislang sind solche Projektfinanzierungen zeitlich befristet – mit den damit verbundenen Unsicherheiten für die Mitarbeiter der Vereine und Organisationen.

Mit dem neuen Gesetz werde der Bund „zum Kampf gegen Rassismus, Extremismus und Menschenfeindlichkeit“ verpflichtet, so Paus. Wer künftig wie vom „Demokratiefördergesetz“ profitieren wird, ist allerdings noch offen. Denn der Entwurf regelt nur die Grundlagen, die Details sollen im nächsten Jahr ausgearbeitet werden. Auch der Finanzrahmen, der für die Förderung von Demokratieprojekten zur Verfügung steht, ist nicht festgeschrieben. Er richtet sich nach den Haushaltsvorgaben des Bundestags.

Neu ist die Idee, die Demokratie per Gesetz zu fördern, indes nicht. Schon zur Zeit der Großen Koalition forcierte die SPD dieses Vorhaben, scheiterte allerdings am Einspruch der Union. CDU/CSU befürchteten, dass auch radikale Vereine und Organisationen davon einen Nutzen haben könnten.

Geltendes Recht beim Thema Waffen besser durchsetzen

In einer aktuellen Stunde im Bundestag zur Bedrohung durch Netzwerke von „Reichsbürgern“ und Rechtsextremisten wiederholte Faeser ihr Ansinnen, das Waffenrecht verschärfen zu wollen. Dabei gehe es auch um einen besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden, sagte sie. Zuvor hatte sie angekündigt, halbautomatische Waffen in Privatbesitz verbieten zu wollen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte dagegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gehe vielmehr darum, das geltende Recht besser durchzusetzen.

Um Extremisten leichter aus Behörden entfernen zu können, will Faeser zügig eine Reform des Disziplinarrechts angehen. Man dürfe nicht zulassen, dass die Demokratie von innen heraus ausgehöhlt werde, sagte die SPD-Politikerin im Bundestag. Verfassungsfeindliche Beamte sollen nach ihren Plänen künftig per Verwaltungsakt und nicht wie bisher auf der Basis von Verwaltungsgerichtsurteilen aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will die Ministerin noch vor Weihnachten vorlegen.