Nahost-Plan: Trump mit Netanjahu zusammengekommen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In Ellwangen ist am Freitag, 24. Januar, ein Mann bei dem Versuch gescheitert, eine Metzgerei zu überfallen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Gegen 17.30 Uhr hatte ein schwarz gekleideter und maskierter Mann die Metzgerei im Kolpingweg betreten und die anwesende Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht. Er sprach etwas in einer unverständlichen, möglicherweise ausländischen Sprache. Die Verkäuferin flüchtete in einen anderen Raum und schloss die Türe.