Nahles wehrt sich gegen den Vorwurf rechter Rhetorik

Von Michael Pohl und Marc Eich

Im Klosterring sind am Wochenende zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. In der Nacht auf Samstag verunglückte ein 18-Jähriger (wir berichteten), am Sonntagnachmittag starb nur 300 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt ein weiterer Biker.

Es waren dramatische Szenen, die sich am Sonntag gegen 17 Uhr im Klosterring in Villingen abspielten. Nachdem in der Nacht auf Samstag ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad tödlich verunglückt war, fanden sich das gesamte Wochenende über Trauernde an der Unfallstelle ein, legten Kerzen, Blumen ...