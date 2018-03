Nahles ist die Reizfigur der Wirtschaft

Die Große Koalition erhält schlechte Noten von Deutschlands Wirtschaftselite. Vor allem Arbeitsministerin Andrea Nahles hat keinen guten Ruf. Ein Trost für die Regierung: Schwarz-Gelb schnitt vor vier Jahren noch schlechter ab.

Berlin - Die Mehrheit der deutschen Führungskräfte aus der Wirtschaft ist vom ersten halben Jahr der Großen Koalition enttäuscht – obwohl sie die Auftragslage des eigenen Unternehmens als gut oder sehr gut (77 Prozent) einschätzen. Doch zwei Drittel meinen, die Politik gehe in die falsche Richtung, die SPD bestimme die Agenda. Vor allem die Rente mit 63 wird als Belastung gesehen. Entsprechend schlecht ist das Ansehen von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Nur 24 Prozent sind der Ansicht, sie leiste ein gute Arbeit. „Frau Nahles ist Symbolfigur für die Reizthemen“, sagt Allensbach-Chefin Renate Köcher, die im Auftrag der Zeitschrift Capital die Umfrage durchgeführt hat.

Die Stars des Kabinetts sind Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit 92 Prozent Zustimmung und Finanzminister Wolfgang Schäuble mit 84 Prozent. Auffällig: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen genießt nicht mehr annähernd die Anerkennung wie in ihren früheren Ämtern. Das kann aber auch daran liegen, dass sich sowohl die Führungsschicht aus Wirtschaft und Politik als auch die Bevölkerung insgesamt „so gar nicht mehr für alles Militärische erwärmen kann“, wie Köcher sagt. So sind die Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Politik zwar für mehr Geld und eine gute Ausstattung der Bundeswehr, aber nur eine Minderheit von 34 Prozent hält ein stärkeres Engagement Deutschlands in internationalen Konflikten für richtig. 58 Prozent meinen, das derzeitige Engagement reiche völlig aus.

Das Capital-Elite-Panel befragte rund 750 Personen , darunter 134 Geschäftsführer, 133 Vorstandsvorsitzende und Vorstände, 14 Ministerpräsidenten, 44 Fraktions-und Parteispitzen. Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar spricht von der am „prominentesten besetzten Umfrage Westeuropas“.

Schwarz-Geld war unbeliebter

Die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition relativiert sich bei einem Blick zurück. „Die Enttäuschung nach den ersten Monaten ist ein normales Phänomen“, so Köcher, sie ist diesmal sogar weniger ausgeprägt als in der Vergangenheit. So sagten beim Start der ersten Großen Koalition 71 Prozent, sie seien enttäuscht, bei Schwarz-Gelb im Jahr 2009 waren es sogar 93 Prozent. „Schwarz-Gelb war mit unglaublichen Hoffnungen gestartet“, so Köcher.

76 Prozent der Befragten aus der Wirtschaft und 49 Prozent aus der Politik wünschen sich eine Renaissance der FDP, aber die wenigsten rechnen noch mit einer baldigen Wiederauferstehung. 69 Prozent gehen davon aus, dass die AfD sich langfristig nicht etablieren kann.

Sorgen macht sich die deutsche Wirtschaft neben der Ukraine-Krise auch die Entwicklung Frankreichs. 76 Prozent der Top-Entscheider meinen, von Frankreich gingen derzeit die größten Risiken für die wirtschaftliche Stabilität der Eurozone aus. Nur 26 Prozent sagen dies über Italien und nur sieben Prozent über Griechenland. Die niedrige Inflationsrate ist kein großes Thema, allerdings halten nur 50 Prozent der Befragten aus der Wirtschaft den Niedrigzinspolitik der EZB für richtig.

Energiewende als Sorgenkind

In der Innenpolitik ist die Umsetzung der Energiewende unterdessen das größte Sorgenkind. Die Führungsspitzen der Wirtschaft meinen insgesamt, so wie bisher werde man es nicht hinbekommen. „Nicht zielführend“ nennen sie die bisherigen Maßnahmen. Die Kürzung der Förderung bei den erneuerbaren Energien wird war generell befürwortet, aber die Korrekturen am Erneuerbare-Energien-Gesetz für langfristig nicht ausreichend gehalten. 57 Prozent der Befragten aus der Wirtschaft sind nach wie vor der Ansicht, der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie sei nicht richtig, sie erwarten eine ernsthafte Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Umso wichtiger ist, dass Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der die Energiewende stemmen muss, von 61 Prozent der Befragten ein hohes Durchsetzungsvermögen attestiert bekommt. Insgesamt aber überstrahlt Angela Merkel alle. Der Kanzlerin werden von mehr als Drei Viertel der Befragten Führungsstärke und Durchsetzungsvermögen, politisches Fingerspitzengefühl, Kompetenz und Verhandlungsgeschick attestiert. Nur großes Charisma, das wir ihr nicht zugesprochen. Vizekanzler Sigmar Gabriel zwar auch nicht, doch dies ist der einzige Punkt, in dem er die Kanzlerin mit 21 zu 19 Prozent übertrifft.