Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war zum Truppenbesuch in Stetten am kalten Markt. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ spricht sie über den Zustand der Bundeswehr und über militärische Hilfe für die Ukraine. Die Bundeswehr sei unter den unionsgeführten Vorgängerregierungen kaputt gespart worden. Daher sei es herausfordernd, die Zusage an die Nato einzuhalten, zum 1. Januar 2025 die 10. Panzerdivision voll ausgestattet und voll ausgebildet einsatzbereit zu melden.

In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, bei den Lieferungen schwerer Waffen in die Ukraine werde gebremst. Kann oder soll oder darf die Bundeswehr jetzt nicht noch mehr liefern?

Wir unterstützen die Ukraine mit dem, was möglich ist. Das werden wir auch in Zukunft so machen. Das schaffen wir aktuell mit Abgaben aus der Bundeswehr, beispielsweise mit den Panzerhaubitzen oder den Mehrfachraketenwerfern. Bereits geliefert haben wir über 20 Millionen Schuss Handwaffenmunition, 400 000 Verpflegungsrationen, an die 3000 Fliegerfäuste und diverse andere Dinge wie Nachtsichtgeräte, Stromerzeuger und Sanitätsmaterial. Aber meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nicht gefährdet wird. Dazu gehört auch, dass wir die entsprechenden Waffensysteme haben, um daran unsere Soldatinnen und Soldaten ausbilden zu können. Deswegen schauen wir immer sehr genau, bis zu welcher Grenze wir abgeben können. Wir gehen an diese Grenze, weil wir natürlich sehen, dass die Ukraine in ihrem mutigen Kampf unterstützt werden muss. Aber bis an die Grenze. Und für mich als Verteidigungsministerin ist wichtig, darauf zu achten, dass diese Grenze nicht überschritten wird.

Manöverkritik mit der Verteidigungsministerin: Bei ihrem Besuch in Stetten am kalten Markt ließ sich Christine Lambrecht über die Vorbereitungen auf den Einsatz in Mali informieren. Unser Bild zeigt die Besprechung nach einem simulierten Überfall Aufständischer auf ein Feldlager. (Foto: Ludger Möllers)

Aber die Ukraine bittet um weitere Hilfen.

Alles, was möglich ist, wird gemacht. Wir gehen mittlerweile andere Wege, beispielsweise über die Industrie. Aus der Industrie werden Waffen zur Verfügung gestellt, daran wird auch ausgebildet, wie aktuell an den Geparden.

Das Artilleriebataillon 295, das Sie besucht haben, engagiert sich stark in der Ausbildung ukrainischer Soldaten.

Diese Ausbildung ist ganz wesentlich, gerade an solchen komplexen Waffensystemen wie an der Panzerhaubitze 2000 oder auch an den Mehrfachraketenwerfern. Die ukrainischen Soldaten profitieren sehr stark davon, dass sie so gut ausgebildet wurden. Hier in Stetten am kalten Markt gibt es wirklich hohe Expertise, gerade in Bezug auf diese Systeme.

Eine Division, voll ausgestattet und voll ausgebildet, bis 2025

Sie haben der Nato zugesagt, die 10. Panzerdivision, die früher in Sigmaringen daheim war, bis 2025 voll ausgestattet melden zu können. Ist 2025 angesichts der sich veränderten Sicherheitslage in Europa nicht viel zu spät?

Ich hätte es auch lieber, wenn alles noch schneller ginge. Aber ich bin jetzt in der Verantwortung, vieles nachzuholen, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Wir werden dafür sorgen, dass alle Beschaffungen schnellstmöglich auf dem Hof stehen. Aber das ist bei der einen oder anderen Frage nicht von heute auf morgen zu lösen. Aber alles das, was notwendig ist, um zu beschleunigen, wird geschehen.

Wie soll denn eine ganze Division einsatzbereit gemeldet werden, wenn die Bundeswehr zum 1. Januar 2023 nicht einmal die Nato-Speerspitze mit 5000 Mann voll ausstatten kann, ohne dass die Brigade 37 sich Material ausleihen muss?

Über das 100-Milliarden-Sondervermögen kann ich ganz schnell in die Beschaffung gehen und genau das tun wir auch. Wir sind schon längst nicht nur in Vertragsverhandlungen, sondern wir haben auch schon Entscheidungen umgesetzt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor können wir jetzt schnellstmöglich die entsprechende Ausstattung gewährleisten.

Ich komme auf die 10. Panzerdivision mit 20 000 Soldaten, voll ausgestattet und voll ausgebildet, zurück: Wie stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zusage einhalten können?

So eine Division ist eine große Herausforderung. Wir haben uns sehr gut überlegt, ob wir diese Zusage, diese Verpflichtung, eingehen können. Aber wir können es und wir werden es auch schaffen. Deswegen bin ich unserem Generalinspekteur sehr dankbar, dass er Wege sucht. Damit meine ich jetzt nicht bis Ende 2024: Sondern jetzt muss für diese Fragen eine Lösung gefunden werden. Dann müssen die Vorbereitungen anlaufen für die Ausbildung und die entsprechende materielle Zuordnung. Aber wir kriegen das hin.

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung

Jetzt soll eine einzige Division zum 1. Januar 2025 einsatzbereit sein…

... wird sie sein.

..., aber ich erinnere mich an Zeiten, da hatte das Heer zwölf Divisionen. Wir hatten immer den Eindruck: Die sind kaltstartfähig. Ist eine Division nicht viel zu wenig?

In der Situation, in der ich ins Amt gekommen bin, ist schon die Bereitstellung einer einzigen Division eine große Herausforderung. Dazu haben wir uns verpflichtet. Und mir ist es wichtig: Alle, die von uns Zusagen bekommen, sollen wissen, dass sie sich darauf verlassen können. Das sind Zusagen, die wir hinterher auch einhalten. Und das ist das, was wir aktuell leisten können.

Wieso ist es nicht möglich, mehr als eine Division bereitzustellen?

Zwischen der Zeit vor 20, 30 Jahren und heute hat sich die Situation in der Bundeswehr sehr verändert. Es gab weitreichende Entscheidungen, beispielsweise die Reduzierung der Personalstärke. Ich will auf das Wort vom Kaputtsparen in Bezug auf die Ausstattung nicht näher eingehen. Aber in dieser Situation befinden wir uns. Und in dieser Situation ist eine Division viel.

Das Beschaffungswesen reformieren

Sie haben in der vergangenen Woche von Bundesfinanzminister Lindner Post bekommen, er hat einen „Brandbrief“ geschrieben und Sie und auch den Bundeskanzler aufgefordert, bei der Reform des Beschaffungswesens Gas zu geben. Er fordert mutige Reformen. Wie sehen Sie das dysfunktionale Beschaffungswesen? Ist es so dysfunktional, wie Lindner es darstellt? Und was tun Sie, um diese Dysfunktionalität abzustellen?

Erst mal wünsche ich dem Kollegen Lindner schöne Flitterwochen und alles Gute für den gemeinsamen Start auf dem gemeinsamen Lebensweg mit seiner Frau. Und wenn er dann wieder zurück ist, werde ich ihm gerne darüber berichten, was denn in den letzten Monaten bereits alles erfolgt ist, um das Beschaffungswesen deutlich zu beschleunigen. Denn da ist viel zu tun gewesen.

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Verteidigung

Können Sie Beispiele nennen?

Schon bevor es dieses Sondervermögen gab, war es mir wichtig, dass sich im Beschaffungswesen viel ändert. Und deswegen bin ich das auch sehr früh angegangen. Vor vielen Wochen bereits gab es Entscheidungen in Bezug auf die Unterschwellen-Vergabeverordnung.

Was ist damit gemeint?

Wir haben die Summe angehoben, bei der es möglich ist, freihändig zu vergeben: von 1000 auf jetzt 5000 Euro. Das bedeutet: 20 Prozent aller Aufträge sind schon in Zukunft freihändig außerhalb des Beschaffungsamtes durch die Truppe zu vergeben. Das bedeutet weniger Bürokratie, weniger Ressourcen und es geht schneller. In der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause ist zudem das Bundeswehrbeschaffungs-Beschleunigungsgesetz beschlossen worden. Das hat insgesamt nur zwei Wochen Vorlauf gehabt. Das zeigt, wie engagiert gearbeitet wird, damit solche Vorgänge schneller ablaufen können

Muss immer noch europaweit ausgeschrieben werden?

Wir nutzen jetzt die Möglichkeit, in Zukunft vom europäischen Vergaberecht abzuweichen. Das können wir, das ist im System vorgesehen. Die Franzosen machen das schon sehr lange. Immer unter der Voraussetzung, dass die Beschaffung der nationalen Sicherheit dient und dringlich ist. Und wenn das nicht jetzt der Fall ist, wann dann?

Früher haben vor allem Klagen unterlegener Anbieter die Beschaffung verzögert.

Wir müssen auch die Gerichtsverfahren beschleunigen. In Zukunft müssen bestimmte Entscheidungen innerhalb einer vorgegebenen Frist getroffen werden. Das wird von manchem Richter womöglich als Angriff auf ihre richterliche Unabhängigkeit verstanden. Aber es ist dringend notwendig, um die Prozesse zu beschleunigen. Das dient der nationalen Sicherheit.

Ich komme auf das Beschaffungsamt zurück. Was wird reformiert?

Es gibt Rahmenbedingungen, unter denen in Ämtern, auch im Beschaffungsamt, gearbeitet wird. Deswegen schließe ich mich nicht denjenigen an, die die Ämter oder die Beschäftigten kritisieren. Sondern ich habe die Rahmenbedingungen geändert. Jetzt kann schneller beschafft werden. Das fordere ich auch ein.

Das heißt: In dem Koblenzer Amt lassen Sie die Strukturen so, wie sie sind?

Was ich auf keinen Fall machen werde, ist jetzt eine sehr umfangreiche, langwierige Strukturreform zu beginnen. Denn die würde alles lähmen und die gerade jetzt so dringend notwendigen Beschaffungen deutlich verzögern. Es geht mir darum, jetzt die Knoten im System zu lösen. Das ist gelungen. Wir werden jetzt schauen, was sich daraus für die Beschaffungsprozesse ergibt. Wir werden mehr auf Marktverfügbarkeit setzen. Das alles wird in den Einzelschritten dazu führen, dass Beschaffung sehr viel schneller gehen wird.

Mit dem Sondervermögen Lücken schließen

Mit dem Sondervermögen soll ein Wunschzettel mit Investitionen finanziert werden, die schon lange bekannt waren. Mir fehlen neue Systeme, zum Beispiel für den Ausbau der Cyber-Sicherheit. Es ist viel Führungsfähigkeit, es ist viel Munition dabei: Viele Dinge, die im Grunde schon überfällig waren. Aber ein wirkliches Innovationspaket fehlt. Wie ist Ihr Eindruck?

„Wunschzettel“ halte ich für einen unpassenden Begriff. Wir haben uns bei den Investitionen zuerst überlegt: Welches sind die Herausforderungen, vor denen wir durch die veränderte Sicherheitslage stehen? Der nächste Schritt ist: Wie müssen wir darauf reagieren können? Was haben wir dafür zur Verfügung? Und wo sind die Lücken? Und wie sind diese Lücken zu schließen?

Welche Lücken haben Sie zuerst gesehen?

Dazu gehört, dass ich in der Nato bis 2031 eine Verpflichtung habe, genug Munition zu bevorraten – allein dafür brauchen wir 20 Milliarden. Ich bin verpflichtet, die nukleare Teilhabe sicherzustellen, denn die Tornados fliegen nur noch bis 2030. Und deswegen ist die Entscheidung für die F35 so getroffen worden. Der schwere Transporthubschrauber gehört mit dazu. Die Entscheidung für die Ersatzbeschaffung der CH-53 ist lange Zeit verschleppt worden, jetzt ist sie getroffen und muss umgesetzt werden. Wir haben zudem entschieden, die Führungsfähigkeit endlich wieder in den Fokus zu nehmen. Deswegen gehören zum Beispiel auch moderne, digitale Funkgeräte dazu. Das ist jetzt für Sie vielleicht nicht so innovativ, wie Sie sich das vorstellen. Ich kann Ihnen sagen, das ist ganz entscheidend.

Eine Soldatin nimmt den Besuch von Christine Lambrecht, Bundesministerin der Verteidigung, im Artilleriebataillon 295 in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt mit ihrem Handy auf.

Weil die alten analogen Funkgeräte ausgemustert werden?

Ja, denn Funkgeräte sind sehr wohl wichtig, um die Führungsfähigkeit gewährleisten zu können und um bei Einsätzen die Interoperabilität auch sicherstellen zu können. Bei allem, was auf dieser Liste steht, ist immer die Frage: Welche Herausforderungen haben wir in der Zukunft? Wie reagieren wir darauf? Für die Digitalisierung- und dazu gehört die Frage, wie wir mit Cyber-Sicherheit umgehen- haben wir zirka 20 Milliarden Euro vorgesehen. Bei diesem Punkt, der ja alle Bereiche betrifft, müssen wir deutlich besser werden. Über viele Jahre wurde wenig bis nichts entschieden.

Wie wird sich der Haushalt der Bundeswehr gestalten, sobald das Sondervermögen ausgegeben sein wird?

Ich bin froh, dass dieses Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro nur für die Bundeswehr vorgesehen ist. Denn es ist wichtig, dass diese Lücken geschlossen werden können. Mit diesem Sondervermögen kann ich jetzt Entscheidungen nachholen, die leider in den letzten Jahren nicht möglich waren oder nicht umgesetzt wurden. Aber es entbindet mich nicht davon, dauerhaft dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr einsatzbereit ist und dass dafür die entsprechenden Mittel vorgesehen sind.

Haushalt weiter stärken

Und wie soll das aussehen?

Der letzte Verteidigungshaushalt ist um 3,4 Milliarden Euro gestiegen. Das war ein gutes Zeichen, aber so muss es weitergehen. Die Nato-Fähigkeitsziele müssen auf Dauer erfüllt werden. Und deswegen: Ja, der Haushalt für Verteidigung muss anwachsen. Das ist erforderlich, damit wir auch für künftige Herausforderungen gewappnet sind. Wir müssen zum Beispiel mit steigenden Kosten in Bezug auf den Betrieb rechnen. Denn Preissteigerungen gehen ja auch an der Bundeswehr nicht vorbei.

Erreichen Sie mit diesem Plus im Haushalt das Ziel, die vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben?

Ich spreche über die Nato-Fähigkeitsziele. Wir haben miteinander vereinbart, dass die NATO-Fähigkeiten dauerhaft erreicht werden müssen. Da sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP an diesem Beschluss beteiligt haben, aber genauso CDU/CSU, gehe ich davon aus, dass ich dafür die entsprechenden Mehrheiten bekomme.

Die Finanzierung der Ausrüstung ist mit dem Sondervermögen sichergestellt. Wie sieht es aber mit den Investitionen in Kasernen aus? Da ist nach unserem Eindruck viel zu tun.

Stimmt. Bei allen Truppenbesuchen höre ich, dass es neben den Investitionen und neben dem Beschaffungswesen wichtig ist, in Bezug auf die Infrastruktur voranzukommen. Das Geld ist da, aber die Verfahren können nicht laufen. Das ist eine Situation, die man nicht länger hinnehmen kann. Wir brauchen Kasernen, wir brauchen Hallen und, und, und. Und deswegen möchte ich da jetzt auch, so ähnlich wie bei der Beschaffung, schnell vorangehen und auch einen flexiblen Weg vorschlagen.

Wie soll dieser Weg aussehen?

Wir haben ganz viele Menschen in der Bundeswehr bei den Reservistinnen und Reservisten, die im Bau- und Planungswesen hochqualifiziert sind und die dann bei unseren Projekten helfen können, so dass diese schneller umgesetzt werden. Dieses Angebot will ich den Bundesländern machen. Wir feilen gerade aus, wie das aussehen kann. Aber es muss Beschleunigung rein – auch in diesem Bereich.

Sorgen um die Einsätze in Mali

Die Regierung in Mali hat die Rotation der in dem westafrikanischen Krisenstaat stationierten Blauhelmsoldaten vergangene Woche vorläufig ausgesetzt. Der Einsatz in Mali aber ist der derzeit größte Auslandseinsatz der Bundeswehr mit 1100 Bundeswehrsoldaten für den UN-Einsatz Minusma – und gilt auch als ihr gefährlichster. Wie geht es weiter?

Mir macht große Sorge, wie sich die Situation in Mali derzeit entwickelt. Klar muss sein: Wenn wir in so einem Einsatz sind und dafür sorgen, dass in Mali und in der ganzen Region im Sahel Terrorismus bekämpft wird, müssen die örtlichen Machthaber dieses Engagement auch wollen. Daran kann man aktuell schon seine Zweifel haben. Wenn ich höre, dass die malische Regierung das Rotationsprinzip aussetzt und Gesprächsbedarf anmeldet, dann kann ich nur sagen: diese Gespräche mit den Vereinten Nationen müssen jetzt sehr, sehr zügig geführt werden. Wenn die nächste deutsche Rotation ansteht, erwarte ich, dass diese Fragen geklärt sind. Und das ist im September.

Ohne Rotation, also den Austausch der deutschen Kräfte, würde das Mandat enden?

Die Rotation ist eine entscheidende Voraussetzung, damit dieses Mandat auch weitergeführt werden kann. Es kann nicht sein, dass unseren Soldatinnen und Soldaten das Leben schwer gemacht wird. Die Truppe muss regelmäßig abgelöst werden sich darauf verlassen können. Weiter muss garantiert sein, dass die Versorgung unserer Soldatinnen und Soldaten - auch die medizinische - gewährleistet ist. Und ich erwarte klare Ansagen der malischen Regierung.

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, beim Truppenbesuch vom Artilleriebataillon 295 in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt.

Welche Ansagen erwarten Sie?

Die Regierung in Mali muss sich gut überlegen, ob sie auf die wertvollen Fähigkeiten, die wir dort mit der Aufklärung zur Terrorismusbekämpfung beitragen, verzichten möchte. Denn das wäre die Konsequenz. Ich kann meine Soldatinnen und Soldaten nicht in einen Einsatz schicken, bei dem das Gastland sagt: Ihr seid keine willkommenen Gäste. Das funktioniert nicht. Deswegen muss da auch miteinander Klartext gesprochen werden.

Zieht sich Deutschland aus der Sahel-Region zurück?

Nein! Wir prüfen schon, wie wir beispielsweise Niger in Zukunft mehr unterstützen. Die Operation Gazelle dort läuft Ende des Jahres planmäßig aus. Hier sind wir in Gesprächen über die Weiterführung des Engagements.

Und falls die Regierung in Mali sagt: Wir wollen nicht mehr, es geht nicht mehr, wir lassen euch nicht rotieren, wir schikanieren euch weiter?

Wir überprüfen regelmäßig, ob und wie unser Engagement fortgesetzt werden kann. Bei EUTM Mali haben wir beispielsweise die Ausbildung schon eingestellt. Denn wir haben ja erleben müssen, dass malische Soldaten hervorragend ausgebildet wurden und diese dann mit russischen Kräften zusammen gekämpft haben. Es ist nicht auszuschließen, dass dabei Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, Völkerrechtsverletzungen. Wir haben das in Mura erleben müssen, wo noch nicht einmal die Vereinten Nationen vor Ort Beweise sichern durften. Das ist nicht akzeptabel und auch nicht mit unserem Ziel, das wir erreichen wollen, unter einen Hut zu bringen.

Sind die Voraussetzungen im Nachbarland Niger anders?

Es ist deutlich geworden, dass die Regierung in Niger eine völlig andere Aufstellung als die Machthaber in Mali hat. In Niger heißt es klipp und klar: Wir wollen, dass ihr uns unterstützt. Wir wollen bewusst auch keine russischen Kräfte bei uns im Land haben. Das wollen wir unserer Bevölkerung nicht zumuten. Das ist der richtige Ansatz. Dort, im Niger, sind wir willkommen.