Nach Schwesigs Krebsdiagnose: Wie es in der SPD jetzt weitergeht

Von Deutsche Presse-Agentur

In einer Biogasanlage bei der Kleinstadt Leonberg nahe Stuttgart ist ein Großbrand ausgebrochen. Die komplette Anlage stehe in Flammen und sei nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen.

Die Löscharbeiten würden noch Stunden andauern. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer auf dem in einem Wald gelegenen Gelände wurde erst entdeckt, als die Flammen bereits meterhoch über den Baumwipfeln zu sehen waren.