Nach Scholz-Ansage: Was der AKW-Weiterbetrieb bis 2023 bringt

So schnell kann es dann plötzlich gehen. Montagabend ordnete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen befristeten Weiterbetrieb aller drei verbliebenen Atomkraftwerke (AKW) an, nicht nur der zwei süddeutschen. Über Nacht passten die zuständigen Wirtschafts- und Umweltministerium den Gesetzesentwurf zur Änderung des Atomgesetzes an und übermittelten diesen ans Kanzleramt.

Kern ist die Änderung eines Paragrafen, demzufolge die Betriebserlaubnis der AKW Emsland, Neckarwestheim und Isar 2 erst am 15. April erlischt und nicht wie im ursprünglichen Atomausstiegs-Pfad vorgesehen schon Ende des Jahres.

Warum das alles?

Der Weiterbetrieb hat vor allem zwei Gründe. Zum einen sind in Frankreich fast die Hälfte aller Atomkraftwerke ausgefallen, weil Revisionen und Reparaturen durchgeführt werden müssen und auch die Dürre den Meilern zu schaffen macht. Die Nachbarn sind deswegen auf deutsche Stromimporte angewiesen, Deutschland andererseits kann sich nicht mehr auf französischen Importstrom verlassen, der hierzulande hilft, Spitzenlasten abzudecken.

Ein Weiterbetrieb der AKW sei „aus energiewirtschaftlicher Sicht“ deswegen richtig, sagt Strommarktexperte Mirko Schlossarczyk von der Berliner Energieberatung „Enervis“. Die Abhängigkeit von Stromlieferungen aus dem Ausland nehme ab und die Wahrscheinlichkeit von Knappheitssituationen sinke.

Das andere Problem sind die im Zuge des russischen Gaslieferstopps hochgeschossenen Gaspreise. Diese haben dazu geführt, dass auch der Strompreis gestiegen ist, da auf dem Strommarkt, vereinfacht gesagt, unter anderem die teuersten Kraftwerke den Preis bestimmen, was momentan die Gaskraftwerke sind.

Da Frankreich gerade viel Strom benötigt, laufen diese immer öfter. Je seltener das der Fall wäre, desto besser wäre das für die Preise. Laut Enervis-Berechnungen reduziere sich der Gasverbrauch in der Stromerzeugung durch den Weiterbetrieb der AKW nun um sechs Terawattstunden (Twh).

Sinken die Strompreise jetzt also?

Grundsätzlich gilt auch auf dem Strommarkt, dass steigendes Angebot die Preise sinken lässt. Mit dem jetzt gewählten Modus dürfte der Effekt sich aber in Grenzen halten. So legen Berechnungen des Freiburger Öko-Instituts nahe, dass ein Weiterbetrieb der zwei süddeutschen Meiler lediglich zu einer Preissenkung von 0,5 bis 0,8 Prozent führen würde, Emsland würde diese Zahl nicht signifikant erhöhen.

Enervis geht von 2,5 Prozent aus, das Münchner ifo-Institut legt mit vier Prozent die optimistischste Prognose vor. Eine Studie der Erlanger „Wirtschaftsweisen“ Veronika Grimm sagte zuletzt zwar sogar einen Preisrückgang von bis zu 16 Prozent voraus.

Würde der Atomausstieg verschoben, so hieß es in ihrer Studie, würden bereits 2024 eine große Anzahl von Verbrauchsstunden komplett ohne fossile Kraftwerke abgedeckt werden, was sich nicht nur positiv auf den CO2-Ausstoß, sondern auch auf die Preise auswirken würde. Allerdings ging die Studie von einer Laufzeitverlängerung bis zum übernächsten Jahr aus, wofür neue Brennelemente eingekauft werden müssten.

Wäre ein Betrieb bis 2024 möglich?

Dies war die ursprüngliche Forderung der FDP und auch die deutsche Industrie ließ am Dienstag mitteilen, ein Weiterbetrieb der AKW über den April hinaus müsse von der Versorgungs- und Preislage im Frühjahr abhängig gemacht und „offen und sachlich diskutiert werden“.

Dafür müssten allerdings zeitnah neue Brennstäbe gekauft werden. Der Brief des Kanzlers schließt dieses Szenario zwar nicht aus, Scholz machte aber deutlich, dass nach April Schluss sein soll. Es werde nicht mehr geprüft, ob ein Weiterbetrieb noch notwendig sei, sagte er ebenfalls am Dienstag.

Wie es aus Kreisen des Umweltministeriums zudem heißt, stelle der vorgelegte Gesetzentwurf sicher, dass für einen Weiterbetrieb „nur die in der jeweiligen Anlage noch vorhandenen Brennelemente zu nutzen sind“. Damit sei der Einsatz neuer Brennelemente unzulässig.

Bis zur Abschaltung laufen die Meiler im sogenannten Streckbetrieb weiter. Das bedeutet, die Restenergie in den Brennelementen wird über einen bestimmten Zeitraum gestreckt, in dem die Stromproduktion kontinuierlich sinkt.

„Ein Reaktorblock im Streckbetrieb verliert täglich etwa 0,5 Prozent seiner Leistung, er wäre also nach 80 Tagen noch bei circa 60 Prozent seiner ausgelegten Leistung“, erklärt Uwe Stoll, technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS).

Ist die Versorgungssicherheit damit gewährleistet?

Einen Blackout, einen flächendeckenden Stromausfall also, halten Experten ohnehin für äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Strommarkt ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zu gezielten Abschaltungen vor allem großer Verbraucher kommen könnte.

Dies ist laut Schlossarczyk nun unwahrscheinlicher geworden: „Die Stunden, in denen es im Winter zu Engpasssituationen kommen könnte, verringern sich durch einen AKW-Weiterbetrieb deutlich.“