Nach Schüssen von Utrecht: Polizei nimmt weiteren Mann fest

Von Deutsche Presse-Agentur

An einer Realschule in Rottenburg (Kreis Tübingen) dürfen Schüler nicht mehr in Jogginghosen zum Unterricht erscheinen. „Wir kleiden uns in der Schule angemessen. Unsere schulische Kleidung unterscheidet sich von unserer Freizeitkleidung“, heißt es in der im Februar in Kraft getretenen neuen Schulordnung der Einrichtung.

„So eine Kleiderordnung ist durch den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule gedeckt“, sagte Stefan Meißner, Schulsprecher beim Regierungspräsidium Tübingen.