Nach Raketeneinschlag bei Tel Aviv eskaliert die Gewalt

In Nahost flammt die Gewalt wieder auf: Eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete traf am Montagmorgen ein Wohnhaus im Moschav Mischmeret nördlich von Tel Aviv. Sieben Israelis wurden verletzt, darunter drei Kinder. Mit einem solchen Angriff hatte niemand gerechnet. Auch die israelische Armee wurde böse überrascht – und übte noch am selben Tag Vergeltung.

Seit dem Gaza-Krieg im Sommer 2014 hat keine derart weitreichende Rakete Israel getroffen. Abgefeuert wurde sie nach Angaben der Streitkräfte von einem Hamas-Stützpunkt an der Südspitze des Gazastreifens, über 120 Kilometer vom Einschlagsort entfernt. Die kurzen Kassem-Raketen, denen sich die israelischen Kommunen in unmittelbarer Nachbarschaft immer wieder mal ausgesetzt sahen, vermochten die ägyptischen Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bislang nicht zu sabotieren. Doch ein Raketenangriff mitten ins israelische Zentrum ist von anderer Qualität. Umso mehr, als er genau in der heißen Wahlkampfphase geschah, zwei Wochen bevor die Israelis am 9. April über eine neue Regierung entscheiden.

Premier Benjamin Netanjahu brach eine Reise in die USA ab und reiste nach Israel zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Infanterie- und Panzerbrigaden bereits unterwegs zur Gaza-Grenze.

Hamas will Angriff untersuchen

Das Innenministerium der Hamas in Gaza kündigte eine Untersuchung an, wer hinter dem Raketenangriff stecke. Die Hamas jedenfalls habe „kein Interesse“, Raketen auf Israel zu feuern. Als Alleinherrscherin in Gaza trägt sie jedoch aus israelischer Sicht die Verantwortung in Gaza. Offiziell bekannte sich zwar zunächst keine militante Gruppe zu dem verheerenden Abschuss. Allerdings kursierte in Gaza ein Statement, besagte Rakete sei in Solidarität mit palästinensischen Häftlingen in Israel lanciert worden. Sie hatten Sonntagnacht eine Rebellion im israelischen Hochsicherheitsgefängnis Ketziot angezettelt, nachdem die Wärter ihre Kommunikation mittels eingeschmuggelter Handys durch Störfrequenzen unterbunden hatten.

Zu alldem kommt der für Freitag angekündigte „Millionenmarsch“, zu dem alle palästinensischen Fraktionen aufgerufen haben, um den Jahrestag der wöchentlichen Proteste am Grenzzaun von Gaza zu begehen. Ein Aktionstag, der die Gewaltspirale weiter hochschrauben könnte.

Am Montag bemühte sich der UN-Nahostgesandte Nickolay Mladenov noch um Deeskalation. Doch am Nachmittag flog die israelische Armee bereits Vergeltungsangriffe über dem Gazastreifen – nach eigenen Angaben auf „Hamas-Terror-Ziele“.

Premier Netanjahu war schon im Herbst, als die Lage nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einer Spezialeinheit und einem Hamas-Trupp außer Kontrolle zu raten drohte, daheim heftiger Kritik ausgesetzt. Allzu schnell, so der Vorwurf von links wie rechts, habe er damals einer Waffenruhe zugestimmt.

Opposition erhöht Druck

Sein Herausforderer Benny Gantz, ehemals Generalstabschef, heute Spitzenkandidat des Mitte-Links-Bündnisses „Blau-Weiß“, hielt ihm vor, mit seiner Nachgiebigkeit „Israel zur Geisel der Hamas“ gemacht zu haben. Wer Raketenangriffe aus Gaza auf den Süden Israels herunterspiele, bekomme nun eben Raketen im Herzen des Landes.

Bislang war Netanjahus Trumpfkarte, in den Augen vieler Israelis als „Mr. Security“ dazustehen, dem man seine Korruptionsaffären noch nachsah. Dass er sich in der so hoch gewerteten Sicherheitsfrage mit Blick auf den Wahltag neu profilieren will, macht die Lage noch brisanter.