Österreichische Chaostage nach Kurz-Rücktritt: „Machtgeilheit einer Person“

Der, um den sich an diesem Tag alles dreht, fehlt. Sebastian Kurz, wegen massiver Korruptionsvorwürfe am Samstag als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten, ist nicht zur Sitzung des Nationalrates gekommen. Wo er ist - das bleibt offen in diesen politischen Chaos-Tagen von Wien mit Justizermittlungen im engsten Kurz-Umfeld, mutmaßlich schlimmen Korruptions-Verwerfungen und dem Blick Österreichs in einen Abgrund.

Die Tonlage ist schrill im Nationalrat, die Stimmung aufgebracht bis feindselig. In welchen Sumpf hat der 35-jährige Ex-Kanzler das Land geführt, und was sind die Konsequenzen? Diese Fragen stehen nicht nur über der Debatte, sie haben die Republik insgesamt erfasst.

Spricht aus Schallenberg der Ex-Kanzler?

Die ÖVP - mit ihrem Parteichef Sebastian Kurz - hat den Kanzler ausgetauscht, das ist nun der vormalige Außenminister Alexander Schallenberg. Dass die beiden nichts trennt, wird im Parlament deutlich. Er werde „selbstverständlich in enger Abstimmung mit dem Obmann Sebastian Kurz vorgehen“, sagt Schallenberg in seiner Antrittsrede. Tags zuvor hatte er die Ermittlungen gegen Kurz und sein Umfeld schon als „falsch“ bezeichnet. Letzterer bleibt nicht nur der Partei erhalten, er übernimmt nun auch noch neu den Fraktionsvorsitz der ÖVP. Erneuerung bei den Konservativen? Fehlanzeige.

Sie koalieren in Wien weiterhin mit den Grünen, und deren starker Mann, der Vizekanzler Werner Kogler, bemüht sich vor den Abgeordneten, eine Art von halbguter Miene zu welchem Spiel auch immer abzugeben. „Wir haben die Hände schon ausgestreckt“, sagt er. Österreich brauche „Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung“. Die Grünen hatten den Kurz-Rücktritt gefordert. Dass dieser ihnen nun aber so erhalten bleibt? Kogler bleibt freundlich zur ÖVP, dankt ihr für den Personalwechsel im Kanzleramt. Und meint bezüglich der Affäre: „Lassen wir jetzt die Justiz unabhängig arbeiten.“

Festnahme einer Meinungsforscherin

Doch es vergeht kaum ein Tag in Wien ohne politische Explosionen. Während der Parlamentssitzung platzt die Nachricht von einer ersten Festnahme in der Causa Kurz herein. Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab ist in Haft gekommen. Bevor in der vergangenen Woche die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Hausdurchsuchung kam, soll sie die Festplatte ihres PC gelöscht haben. Der Verdacht liegt nahe, dass ihr die Durchsuchung verraten worden war. Grund der Festnahme dürfte Verdunkelungsgefahr sein. Von ihrem Institut sollen, gegen Extra-Bezahlung, Umfragedaten erstellt worden sein, die Kurz im Jahr 2016 politisch genutzt hatten.

Vollbesetzt: der Nationalrat in Wien, nur die heimliche Hauptperson Sebastian Kurz fehlte. (Foto: Martin Juen via www.imago-images.de)

Was ist faul im Staate Österreich? Wie lässt sich das alles erklären? Die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl befasst sich mit Kurz und seiner Art des politischen Handelns. Sie sieht dort schon seit langem „ein Überdrehen und ständige Überschreitungen“, sagt sie im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Das habe den Staat bereits „ausgehöhlt“. An nur noch eine Grenze könne Kurz stoßen - „die Grenze des Strafrechts“. Es sei schlecht für die Demokratie, „wenn sie so gerettet werden muss“.

Ein Sittenbild der Skrupellosigkeit und des Machtmissbrauchs. Pamela Rendi-Wagner (SPÖ)

Die Grünen mühen sich, die aus ihrer Sicht erfolgreichen Projekte im Bündnis mit der ÖVP anzupreisen. Eine ökologische Steuerreform, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ein „Klimabonus“ für die Bürger - all das listet die Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer auf. Politikwissenschaftlerin Strobl meint: „Die Grünen bleiben gerne auf der Sachebene und bei ihren Projekten.“ Skandale und das unbedingte Machtstreben des Sebastian Kurz „kann man aber nicht wegatmen“.

Redebeitrag um Redebeitrag rennt die sehr unterschiedlich aufgestellte Opposition im Nationalrat gegen den Ex-Kanzler und sein „System“ an. SPÖ-Frontfrau Pamela Rendi-Wagner spricht von einem „Sittenbild der Skrupellosigkeit und des Machtmissbrauchs“. Die Regierungsumbildung sei eine „Farce„. Noch härter langt Herbert Kickl von der rechtskonservativen FPÖ zu: Kurz sei das „Zentralgestirn eines korrupten Machtsystems„ und sein Nachfolger Schallenberg „ein Ferngesteuerter“.

Angesichts der Verhaftung der Demoskopin meint Beate Meinl-Reisinger von den linksliberalen Neos: „Es ist vorbei, es ist einfach vorbei.“ Es gehe um die „Machtgeilheit einer Person“. Meinl-Reisinger hat die 104-seitige Anordnung der Staatsanwaltschaft ausgedruckt, mit der die verschiedenen Razzien begründet worden waren. Diese zeuge vom „moralischen Verfall der ÖVP und des Bürgerlichen“, sagt sie und reicht die Papiere dem neuen Kanzler effektvoll auf den Tisch. Dieser nimmt sie und legt sie hinter sich auf den Boden.