Nach Klage: Partei „Volt“ will verfassungsgemäßen Wahl-O-Mat

Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter auf das eingezäunte Betriebsgelände des Bauhofes der Gemeinde Oberteuringen an der Teuringer Straße in Neuhaus eingedrungen und haben dort mehrere Schaltkästen sowie den Kabelschacht einer Mobilfunkanlage in Brand gesteckt. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Das Feuer konnte zwar gegen Mitternacht zeitnah entdeckt und von der Freiwilligen Feuerwehr rasch gelöscht werden, dennoch entstand ein Sachschaden von rund 50.