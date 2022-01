Nach der Erstürmung des Kapitols: Donald Trump gerät durch den Obersten Gerichtshof der USA immer weiter unter Druck

Die Indizien für eine Koordination eines „stillen Coup“" bei den Wahlleuten und der Ereignisse am 6. Januar 2021 durch das Team Donald Trumps verdichten sich. Das oberste US-Gericht machte den Weg frei zu möglichem Beweismaterial. Parallel droht dem Ex-Präsidenten eine Anklage in Georgia.

Ex-US Präsident Trump könnte hinter Gittern landen

Für die einen ist er ein Held, für die anderen eine Hassfigur. Und schon in absehbarer Zeit könnte Brad Raffensperger zum Kronzeugen eines historischen Prozesses im US-Bundesstaat Georgia werden, der Ex-Präsident Trump bei einer Verurteilung hinter Gitter bringen könnte.

Nach dem Gesetz des Südstaates drohen bei nachgewiesener Verschwörung zu einem Wahlbetrug, absichtlichen Eingriff in die Durchführung der Wahlen oder Werbung für Wahlbetrug den Betroffenen drakonische Strafen.

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, einem Kreis in Georgia, zu dem große Teile von Atlanta gehören beantragte am Donnerstag die Einberufung einer „Grand Jury“. Der für die Durchführung der Präsidentschaftswahlen in Georgia zuständige „Secretary of State“ Raffensperger müsste dann Rede und Antwort stehen.

Donald Trump wollte die Ergebnisse der US-Wahl manipulieren

Der Republikaner dürfte genügend rechtlichen Schutz haben, auszubreiten, wie ihn Trump nach dem knappen Wahlsieg seines demokratischen Konkurrenten Joe Bidens in Georgia unter Druck setzte, die Ergebnisse zu manipulieren. Der Anklage liegt das Protokoll eines Telefonats vom 2. Januar vor, in dem sich Trump über angebliche Unregelmäßigkeiten in Georgia beschwert.

„Das ist ein großes Risiko für Sie“, drohte Präsident Trump Raffensperger mit Konsequenzen. „Ich warne sie“. Dann stellt Trump seine Forderung. „Finden Sie mir 11780 Stimmen, das ist eine mehr, die wir brauchen, weil wir den Staat gewonnen haben.“

Raffensperger ließ sich nicht weich kochen und zertifizierte Bidens Sieg. Unter Druck des Präsidenten geriet auch der republikanische Gouverneur Brian Kemp, die Liste mit den Wahlmännern und Wahlfrauen des Bundesstaates für die Wahlleuteversammlung am 14. Dezember nicht zu bestätigen.

Kein Einzelfall. Sieben Staaten mit knappem Wahlausgang ließen sich offenbar überreden und übermittelten Mitte Dezember falsche Zertifikate mit „alternativen Wahlleuten“, die für die Wiederwahl Trumps stimmten.

Mike Pence verwahrte sich gegen Betrugsversuche von Ex-Präsident Donald Trump

Nach dem US-Wahlsystem wird der Präsident in 50 Bundesstaaten gewählt. Der jeweilige Sieger erhält dort alle vorab auf Listen aufgestellten Wahlleute, die dann in den Staatshäusern zusammentreten und ihre Stimmen an den Vizepräsidenten Mike Pence übermitteln. Dieser hatte am 6. Januar 2021 die Aufgabe, bei einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern im Kongress das Ergebnis festzustellen.

Wie verschiedene US-Medien nun berichten, gibt es nun starke Indizien dafür, dass dieser „stille Coup“ von Trump und seinem Team ausgedacht und koordiniert worden ist.

Die Federführung hatten demnach Trumps Hausanwalt Rudy Giuliani und Trumps Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows. Pence hartnäckige Weigerung, die alternativen Wahlleute, die für Trump stimmen sollten, anzuerkennen, könnte der Auslöser für Versuch gewesen sein, die Zertifizierung am 6. Januar gewaltsam zu verhindern. Damals stürmten Hunderte Trump-Anhänger das Kapitol, fünf Menschen starben.

Die Ermittler im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des 6. Januar im Repräsentantenhaus erreichten am Mittwoch einen Durchbruch, als das oberste Gericht der USA den Zugang zu Dokumenten aus dem Weißen Haus freigab. Trump hat damit keine Möglichkeit mehr, mögliches Beweismaterial zurückzuhalten.

Bereits kurz nach dem Urteil begann die Behörde, tausende Seiten des angeforderten Materials zu ermitteln. Die Kongress-Ermittler hoffen damit ein klareres Bild zu bekommen, was Trump selber am 6. Januar gemacht hat und inwieweit er die Ereignisse persönlich dirigierte.