Nach dem WM-Titel geht es für Frankreich um Chancen für alle

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist ein Weltklasse-Selbstinszenierer. Logisch, dass er den Titel der Nationalmannschaft politisch ausschlachtet. Ob das gut oder schlecht ist, hängt von seinem politischen Geschick in den kommenden Monaten ab. Die Mannschaft, die in Russland gewonnen hat, besteht aus gesellschaftlichen Aufsteigern: von den Einwandererkindern Pogba und Mbappé bis zu Verteidiger Pavard aus dem strukturschwachen Norden des Landes.

Macron kann den Schwung dieses Erfolgs nutzen, um mit kluger Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik Abgehängten in den Banlieues der Großstädte und in einstigen Industriehochburgen aus der Perspektivlosigkeit zu helfen. Schafft er das, dann geht der WM-Titel 2018 tatsächlich als Aufbruchssignal in die Geschichte ein. Scheitert er, erlebt Frankreich die nächste bittere Enttäuschung.