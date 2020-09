Nach Brand in Moria: Merkel und Seehofer planen Aufnahme von 1500 Geflüchteten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich darauf verständigt, rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Innenpolitikern erfuhr, handelt es sich um Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Den Angaben zufolge ist der Vorschlag mit der griechischen Regierung bereits besprochen worden.

Ob die SPD dem zustimmen wird, war zunächst noch offen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte gefordert, Deutschland müsse zusätzlich zu den bereits gemachten Hilfsangeboten mehrere Tausend Geflüchtete aus Griechenland aufnehmen. Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass das seit Jahren heillos überfüllte Flüchtlingslager Moria vergangene Woche von Migranten angezündet worden war. Zuvor war die Situation dort eskaliert, nachdem mehrere Asylbewerber positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Seehofer hatte am Freitag mitgeteilt, Deutschland werde von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen, die aus Griechenland in andere europäische Länder gebracht werden sollen, 100 bis 150 Jugendliche aufnehmen. Zudem betonte er, man wolle dann in einem zweiten Schritt mit Athen über die Aufnahme von Familien mit Kindern sprechen. Das Bundesinnenministerium will eine Delegation nach Lesbos schicken, um zu schauen, wer am dringendsten Schutz benötigt. Ziel sei es, bei der Auswahl „objektive Kriterien“ anzuwenden, „damit keine unkontrollierbaren Folgewirkungen entstehen“, hieß es aus dem Ministerium.

Menschen lagern vor einem Supermarkt in der Nähe des ausgebrannten Flüchtlingslagers Moria. (Foto: Socrates Baltagiannis / DPA) Eine Straße als Schlafplatz: Nach dem Brand sind Frauen, Männer und Kinder obdachlos. (Foto: Louisa Gouliamaki) Ein Mädchen steht vor Trümmern im Flüchtlingslager Moria, das durch einen Großbrand nahezu vollständig zerstört wurde. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP) Das Flüchtlingslager Moria ist durch mehrere Brände Lager fast vollständig zerstört worden. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Rauch steigt aus Container-Häuser und Zelten im Flüchtlingslager Moria auf. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Tausende Migranten flohen aus dem Lager, das wegen Covid-19 unter Quarantäne stand. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Feuerwehrleute löschen einen Brand im Flüchtlingslager Moria auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Ein Junge zieht einen Karton mit einer Plastiktüte nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria hinter sich her. (Foto: Panagiotis Balaskas / DPA) Flüchtlinge und Migranten versuchen, den Hafen von Mytilene zu erreichen, als die Polizei während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der nordöstlichen Ägäisinsel Lesbos, eine Straße blockiert. Feuerwehrbeamte sagen, dass ein großes Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos trotz einer COVID-19-Sperre teilweise evakuiert wurde, nachdem am frühen Mittwoch an mehreren Stellen des Geländes Brände ausgebrochen waren. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete rennen während ein Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos brennt. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete sitzen auf einer Brücke, während im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Feuer brennt. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete sitzen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, während eines Brandes. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Zelte und Unterkünfte stehen während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in Flammen. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Geflüchtete verlassen das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, während des Brandes. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) Zelte und Unterkünfte stehen während eines Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos in Flammen. (Foto: Panagiotis Balaskas / dpa) 1 von 1

Die griechischen Behörden haben - abgesehen von den 400 unbegleiteten Minderjährigen - offiziell bislang nicht um die Aufnahme der nun obdachlos gewordenen Menschen in anderen EU-Staaten nachgesucht. Vielmehr begann man auf Lesbos mit dem Aufbau eines Zeltlagers, in dem die Migranten erst einmal unterkommen sollen. Viele von ihnen zögern jedoch, dort ein Zelt zu beziehen. Einige Migranten haben Angst, dort eingesperrt zu werden, andere hoffen auf eine Umsiedlung auf das griechische Festland oder in ein anderes europäisches Land.