Nach Attentat auf Abe: Politiker leben auch in Deutschland gefährlich

Das tödliche Attentat auf den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe hat Bestürzung ausgelöst und wirft die Frage auf: Wie sicher leben Politiker eigentlich? Aktuelle Zahlen aus Deutschland zeichnen ein bedrückendes Bild.

Die Aufnahmen des öffentlich-rechtlichen japanischen Senders NHK sind erschreckend: Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe steht auf einer Wahlkampftribüne und hält eine Rede, als plötzlich ein lauter Knall zu hören ist und Rauch in die Luft steigt. Die Anwesenden ducken sich, ein Mann wird von Sicherheitskräften überwältigt. Er hat Abe zweimal getroffen. Trotz sofortiger Notmaßnahmen stirbt der 67-jährige Politiker wenige Stunden später im Krankenhaus.

Hintergründe noch unklar

Die Tat vom Freitag erschüttert Japan – und viele Politiker in aller Welt. Regierungschef Fumio Kishida nannte die Tat einen „barbarischen Akt“, Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich „fassungslos und tief traurig“. EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte den Ex-Ministerpräsidenten als „großen Mann“ und erklärte: „Japan, die Europäer trauern mit dir.“

Über die Hintergründe des Mordes war zunächst nur wenig bekannt. Bei dem festgenommenen Täter handelt es sich um einen 41-jährigen ehemaligen Marinesoldaten. Die Mordwaffe hatte er sich selbst gebaut. In Japan legal an Waffen zu kommen, ist wegen der strengen Gesetzgebung überaus schwierig. Todesfälle mit Schusswaffen bewegen sich in dem 125-Millionen-Einwohner-Land jedes Jahr im einstelligen Bereich. Der Täter sagte, er habe Abe töten wollen.

Lübcke-Mord und Anschläge auf Schäuble und Lafontaine

Das Attentat erinnert auf furchtbare Weise an ähnliche Anschläge auch in Deutschland. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor drei Jahren hatte hierzulande zu einer verschärften Gesetzgebung in der Waffenkontrolle und bei Hassverbrechen geführt. Aber auch zuvor waren prominente Politiker ins Visier von geistig gestörten Attentätern geraten, wie die Angriffe auf den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Mai und Oktober 1990 zeigten.

Aktuelle Zahlen weisen darauf hin, wie gefährlich Politiker auch in Deutschland leben. Allein zwischen Januar und Mai wurden nach Angaben der Bundesregierung deutschlandweit 390 Straftaten gegen Parteipolitiker verübt. Das sind mehr als zwei pro Tag. Demnach waren davon 96-mal Politiker der AfD betroffen, 95 Attacken trafen die SPD, 75 die Grünen, 63 die CDU, 33 die Linke, 18 die FDP und 12 die CSU. Dazu zählen unter anderem Straftaten wie Bedrohungen oder Beleidigungen, aber auch körperliche Übergriffe. Im selben Zeitraum wurden 147 Parteieinrichtungen angegriffen, darunter waren drei Sprengstoffanschläge. 89 der geklärten Straftaten gegen Personen ging demnach auf das Konto von Straftätern aus dem linken Spektrum, 62 wurden von Rechten verübt. (kg)