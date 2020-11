Nach Anschlag in Wien: Sicherheitskräfte durchsuchen Objekte in Deutschland

Sicherheitskräfte haben am Morgen in Deutschland mit Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien begonnen.

Es würden Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden bei Twitter mit. Die vier Personen seien nicht tatverdächtig, es solle aber Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter gegeben haben. Einer BKA-Sprecherin zufolge lief die Aktion am Freitagmorgen noch.

Zwei der vier Personen, deren Wohnungen durchsucht wurden, sollen den Attentäter von Wien vor wenigen Monaten in der österreichischen Hauptstadt getroffen haben. Das Treffen soll im Juli stattgefunden haben, wie der Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Die dritte Person soll demnach übers Internet mit dem Attentäter in Kontakt gestanden haben. Die vierte Person soll mit den Kontaktpersonen des Attentäters über das Internet kommuniziert haben. Die Durchsuchungen dienten lediglich der Sicherstellung möglicher Beweismittel. Festnahmen habe es keine gegeben.

Der Terrorangriff ereignete sich wenige Stunden vor Beginn des teilweisen Lockdowns in Österreich. (Foto: Georges Schneider/XinHua/dpa) Die ersten Schüsse fielen am Montagabend gegen 20 Uhr nahe der Hauptsynagoge in einem Ausgehviertel Wiens. (Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa) Bewaffnete Polizisten versuchten in der unklaren Gefahrensituation unter Einsatz des eigenen Lebens die Menschen zu schützen. Ein Beamter wurde dabei durch Schüsse schwer verletzt. (Foto: Georges Schneider / dpa) Nach offiziellen Angaben sind bei der Attacke mindestens vier Passanten getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte der österreichische Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA. (Foto: Roland Schlager/APA/dpa) Zudem wurde ein Täter mit islamistischem Hintergrund von der Polizei erschossen. Nach Augenzeugenberichten feuerte der Täter wahllos in anliegende Lokale. (Foto: Ronald Zak/AP/dpa) Viele Passanten rannten in Panik davon. Einige erhoben die Hände, um der Polizei zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind. Einige wurden aus Sicherheitsgründen dennoch von der Polizei überprüft, da die Täter noch flüchtig waren. (Foto: Ronald Zak/AP/dpa) Die Wiener Innenstadt war zeitweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr erreichbar. (Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa) Weder Busse noch Bahnen steuerten Ziele im historischen Kern der Zwei-Millionen-Metropole an. (Foto: ALEX HALADA / AFP) Der Polizei zufolge gab es sechs verschiedene Tatorte. (Foto: Roland Schlager/APA/dpa) Einer davon lag direkt neben der Synagoge und des Stadttempels, hier im Luftbild am unteren Bildrand zu sehen. Die Bevölkerung habe der Polizei inzwischen Tausende von Videoaufnahmen für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. (Foto: Ronald Zak/AP/dpa) Mindestens sieben Menschen seien "in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand", sagte eine Sprecherin des Klinikverbandes am Dienstagmorgen der Nachrichtenagentur APA. Insgesamt würden 17 Opfer des Angriffs vom Montagabend in mehreren Spitälern behandelt. (Foto: Ronald Zak/AP/dpa) Eine Mitarbeiterin des Bundeskanzleramts bringt vor einer Ansprache von Bundeskanzler Kurz (ÖVP) Trauerflor an der österreichischen und der EU-Fahne an. (Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa) Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Wien vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. (Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa) "Es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist", sagte Kurz in einer Fernsehansprache an die Nation am Dienstag. (Foto: Joe Klamar) Es sei vielmehr ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glaubten, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschten. Religion und Herkunft dürften nie Hass begründen, so Kurz. (Foto: Arno Melicharek) "Wir werden die Opfer des gestrigen Abends niemals vergessen und gemeinsam unsere Grundwerte verteidigen", sagte Kurz an die Adresse der in Österreich lebenden Menschen. Der islamistisch motivierte Terroranschlag in Österreichs Hauptstadt mit vier Toten und zahlreichen Verletzten hat die Donau-Metropole tief erschüttert. (Foto: dpa/AFP) Schwerbewaffnete Polizisten sichern die Kranzniederlegung am Tatort durch hochrangige Mitglieder der Regierung. (Foto: Hans Punz / dpa) Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP,M) führte die Delegation an. (Foto: Arno Melicharek) 1 von 1

Ein 20 Jahre alter Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte am Montag in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb.

Die Durchsuchungen fanden laut BKA-Angaben in Osnabrück, Kassel und im Kreis Pinneberg bei Hamburg statt. Die Durchsuchungsbeschlüsse seien am Donnerstag beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erwirkt worden. Zuvor habe die österreichische Justiz entsprechende Erkenntnisse an deutsche Behörden übermittelt, hieß es.

Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Donnerstag in Wien gesagt - ohne Einzelheiten zu nennen - dass neben zwei Festnahmen in der Schweiz noch weitere Maßnahmen in einem anderen Land laufen würden.