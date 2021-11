Moskaus Truppenübungsplatz Syrien

Wladimir Putin verbreitet Genugtuung. „Die Menschen vertrauen Ihnen“, versicherte Wladimir Putin Baschar al-Assad im September im Moskauer Kreml. „Trotz aller Tragödien der vergangenen Jahre verknüpfen sie den Prozess des Wiederaufbaus mit Ihnen.“ Gut sechs Jahre nach dem Beginn der russischen Militärintervention in Syrien, freut sich Putin demonstrativ für seinen syrischen Amtskollegen: 90 Prozent des Landes würden wieder von Armee Assads kontrolliert.

Russland tötete tausende Gegner des Assad-Regimes in Syrien

Tatsächlich scheint die Strategie Russlands aufgegangen zu sein: Mit seinem Militäreinsatz seit September 2015 rettete es Assads Autokratie vor dem Sturz, zerschlug außer einem Großteil der terroristischen IS-Staats auch die bewaffnete Opposition im Süden und im Zentrum des Landes.

Russland hat sich als neue Schutzmacht Assads im Nahen Osten festgesetzt. „Wir haben eine Basis für Luft- und Landstreitkräfte und einen Marinestützpunkt in Syrien, kontrollieren den Ostteil des Mittelmeers“, sagt der Militärexperte Viktor Litowkin der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir haben geschafft, was den USA weder im Irak noch in Afghanistan gelungen ist.“

Bis Oktober 2018 tötete die vaterländische Luftwaffe nach Angaben des Verteidigungsministeriums bei 40 000 Einsätzen 87 500 Terroristen. Laut der „Syrischen Beobachtergruppe für Menschenrechte “ töteten die Russen bis Mitte 2019 tatsächlich über 11 500 Islamistenkämpfer, aber auch über 8000 Zivilisten. Jedenfalls wurde Syrien für Russland zum permanenten Truppenübungsplatz. 68 000 russische Soldaten sollen dort an Einsätzen teilgenommen haben, bei denen scharf geschossen wurde.

Russische Diplomaten fordern vom Westen Finanzhilfe für Assad

Aber ausgerechnet den ölreichen Nordosten Syriens kontrollieren weiter US-Truppen und ihre kurdischen Verbündeten.

Und in Assads Rumpfsyrien klemmt der Wiederaufbau. Nach Einschätzung Litowkins steckt Russland jährlich etwa zwei Milliarden Dollar in sein syrisches Militärkontigent, aber eine Studie des Atlantic Councils bezeichnet seine humanitäre Hilfe dort als „flach und unbeständig“. Russische Diplomaten wiederum fordern vom Westen Finanzhilfe für Assad.

Auch russische Medien berichten von der Korruption in Assads engster Verwandtschaft, während über 80 Prozent der Bevölkerung in Armut lebt und die Behörden im Sommer die Brotpreise verdoppelten. Assads Regime sei von Moskau abhängig, aber weiterhin permanent instabil, schreibt der britische Politologe Scott Lucas. „Russland steht vor den Nachwirkungen einer Mission, die noch gar nicht erfüllt ist.“