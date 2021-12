Moskau will nach Urteil im Tiergarten-Mord Verhältnis zu Scholz nicht trüben

Das Urteil drückte auf die deutsch-russische Stimmung. Am Mittwoch hatte das Berliner Kammergericht den Russen Wadim Krasnikow für den Mord an dem Georgier Selimchan Changoschwili im August 2019 mit lebenslanger Haft bestraft. Der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi sprach von „Staatsterrorismus“. Er machte Russland für die Todesschüsse auf Changoschwili im Berliner Tiergarten genauso verantwortlich wie nach ihm Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie redete „von Mord in staatlichen Auftrag“. Und Berlin erklärte noch am Mittwoch zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen.

Moskau reagierte ähnlich schlecht gelaunt. Das russische Außenministerium verlautbarte, das sei ein unfreundlicher Akt, und dementierte jede Beteiligung der Botschaftsmitarbeiter an dem Verbrechen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa kündigte zeitnah eine „symmetrisch und adäquate“ Antwort an. Das, was jetzt als scheinbare Verteidigung der Demokratie geschehe, sei karikaturhaft und beängstigend.

Das offizielle Russland bestritt schon vorher alle deutschen Vorwürfe, der mit einem echten russischen Pass, aber falscher Identität nach Deutschland eingereiste Krasikow sei von Moskaus Sicherheitsdiensten unterstützt worden. Gleichzeitig betrachtete der Kreml den getöteten Changoschwili, der in Tschetschenien als Feldkommandeur gegen russische Truppen gekämpft hatte, als Terroristen. Wladimir Putin bezeichnete Changoschwili als „Verbrecher und Mörder“ und beschwerte sich, dass die Deutschen ihn nicht an Russland ausgeliefert hätten. Obwohl die russische Seite nie einen entsprechenden Antrag gestellt hatte.

Die Öffentlichkeit in Moskau reagierte heftiger auf die Ausweisung der zwei Diplomaten als auf das Urteil gegen Krasikow selbst. „Diese Antwort ist unangenehm und nicht adäquat“, schimpfte der kremlnahe Politologe Alexei Muchin gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. „Sie wiederholt die deutsche Herangehensweise im Fall Alexei Nawalnys.“ Ohne Beweise für eine Beteiligung des russischen Staates zu haben, verwendeten die Deutschen die Vermutung „highly likely“ inzwischen regelmäßig als Arbeitsthese. „Und irgendwann gehen auch uns die Diplomaten aus.“

Allerdings machte die Meldung, die deutsche Netzagentur werde nicht vor dem kommenden Juli über den Start der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 entscheiden, gestern deutlich mehr Schlagzeilen in Moskau. Und dort wurde auch vermerkt, dass Neukanzler Olaf Scholz die „klare Antwort“ seiner Außenministerin mit dem sehr unverbindlichen Satz begründete, „dass hier schlimme Dinge passiert sind“. Und dass ein Vertreter des deutschen Verfassungsgerichts schon die „theoretische Möglichkeit“ in Aussicht stellte, den Verurteilten an Russland zu überstellen. „Solch eine Entscheidung Berlins mag die Gemüter sofort abkühlen“, kommentiert Radio Kommersant FM.

Angesichts der Ungewissheit um Nord Stream 2, der nach Krieg riechenden Ukraine-Krise und Putins neuer Verhandlungsforderung, die NATO-Osterweiterung endgültig einzustellen, hat Moskau nach Ansicht vieler Beobachter kein Interesse, das Verhältnis zu Olaf Scholz schon zu Beginn verderben. Der Merkel-Nachfolger gilt in Russland als potenzieller Fürsprecher im Westen.

Die Episode sei eher unangenehm, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gestern über das Tiergarten-Urteil. „Aber wir finden, sie dürfe in keiner Weise die Aussichten beeinträchtigen, einen Dialog zwischen Präsident Putin und dem neuen Kanzler in Gang zu bringen.“