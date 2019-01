Mordversuch an Danziger Bürgermeister schockiert Polen

Im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg in Vorarlberg herrscht auch am Monatg weiterhin Lawinenwarnstufe fünf, sprich, die höchste auf der Skala. Sie besagt, dass auch ohne Zusatzbelastung große Lawinen in steilem und mäßig steilem Gelände abgehen können.

Unter diesen Voraussetzungen ist die Suche nach dem vierten Skifahrer aus Oberschwaben, der seit dem Lawinenabgang am Samstagnachmittag vermisst wird, „gänzlich unmöglich“. Das teilte der Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxel Montagmorgen auf Anfrage von schwäbische.