Mord ohne Strafe: Warum Saudi-Arabien sich ein Jahr nach dem Khashoggi-Mord so sicher fühlen kann

Ein Jahr nach dem Mord am saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi erfreut sich Saudi-Arabien der vollen Unterstützung des Westens. Im neu aufgeflammten Konflikt mit dem Nachbarn Iran ist Saudi-Arabien besonders für die Politik der USA wichtiger denn je. Kurz vor dem Jahrestag des Mordes an Khashoggi am kommenden Mittwoch gab das US-Verteidigungsministerium die Verlegung von zusätzlichen Radarsystemen, Flugabwehrbatterien und 200 Soldaten nach Saudi-Arabien bekannt. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, genannt MBS, kann es sich inzwischen sogar leisten, öffentlich die politische Verantwortung für die Gewalttat zu übernehmen – weil er weiß, dass es keine Folgen hat.

Getötet wie ein Opfertier

Um 13.15 Uhr Ortszeit am 2. Oktober 2018 betritt Khashoggi das saudische Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul, um Dokumente für die geplante Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten Hatice Cengiz abzuholen. Der 59-jährige Kolumnist der „Washington Post“ ist ein bekannter Kritiker von MBS, der die saudische Regierung oft geärgert hat. Im Konsulat wird er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Killerkommando erwartet. Der türkische Geheimdienst hört mit, als die Mörder den Journalisten ein „Opfertier“ nennen, das geschlachtet werden soll.

Laut den türkischen Geheimdiensterkenntnissen, die von der Regierung in Ankara nach und nach an die Medien gestreut werden, erzählen die Mörder Khashoggi, dass er nach Saudi-Arabien gebracht werden soll. Sie betäuben ihn und halten ihm Mund und Nase zu.

Anschließend zersägt ein aus Riad angereister Forensiker mit einer Knochensäge die Leiche des Journalisten – was dann mit den sterblichen Überresten Khashoggis geschieht, ist bis heute ungeklärt. Möglicherweise wird die zerstückelte Leiche in einem Säurebad aufgelöst: Türkische Ermittler finden in den Abwasserleitungen des Konsulats später entsprechende Spuren. Nach dem Mord schicken die Saudis einen Doppelgänger Khashoggis auf die Straßen Istanbuls, um vorzutäuschen, dass der Dissident die Vertretung lebend verlassen habe. Khashoggis Verlobte Cengiz, die vor dem Gebäude vergeblich auf ihn gewartet hat, schaltet die türkische Regierung ein.

In den Tagen nach dem Mord verstrickten sich die saudischen Behörden in immer neue Ausflüchte. Schließlich mussten sie zugeben, dass Khashoggi im Konsulat getötet wurde. Das Killerkommando konnte unerkannt nach Riad zurückkehren. Monate später wurden zwar rund ein Dutzend mutmaßliche Tatbeteiligte in Saudi-Arabien in einem Geheimverfahren vor Gericht gestellt, doch das Königreich bleibt bis heute bei der Darstellung, dass der Mord an dem Journalisten eine Einzelaktion von Geheimdienstlern war, von der die Regierung und insbesondere der Kronprinz MBS nichts wussten.

Diese Version überzeugt in der internationalen Gemeinschaft niemanden. Die amerikanische CIA und andere westliche Geheimdienste hielten eine Verstrickung höchster saudischer Regierungsstellen für plausibel. Die Uno kam in einem Untersuchungsbericht ebenfalls zu dem Schluss, dass es genügend Anhaltspunkte für eine Verwicklung der saudischen Regierung und des Thronfolgers in den Mord gebe. Deutschland stellte aus Protest seine Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett ein.

Der Prinz sitzt fest auf dem Thron

Unmittelbar nach dem Mord an Khashoggi sah es so aus, als sei Kronprinz Mohammed bin Salman drauf und dran, seine Position in der saudischen Königsfamilie zu verlieren. Auch wegen des brutalen Krieges im Jemen geriet der Prinz unter Druck. Inzwischen hat sich MBS dank Unterstützung vor allem aus den USA aber auf seiner Position behauptet, auch wenn er in der Öffentlichkeit heute weniger präsent ist als vor Khashoggis Tod.

Die saudische Regierung ist offenbar sicher, die Khashoggi-Affäre endgültig überstanden zu haben: Riad kündigte kurz vor dem Jahrestag des Mordes neue Visaregeln an, die mehr westliche Touristen ins Land bringen sollen.

Das Interesse am Khashoggi-Mord und den Umständen der Tat habe stark nachgelassen, sagt Joe Macaron, Nahost-Experte am Arabischen Zentrum in Washington. Ganz abschütteln werde der saudische Kronprinz die Folgen des Verbrechens aber wahrscheinlich nicht können, sagte Macaron unserer Zeitung in Istanbul.