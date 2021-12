Monotonie im Bundestag: Scholz bleibt Scholz – auch bei seiner ersten Regierungserklärung

Die Regierung startet in einer Zeit der Krise. Die Corona-Pandemie ist bei weitem nicht im Griff, die Proteste gegen die Corona-Politik werden radikaler. Selbst vor Morddrohungen gegen Politiker wie den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer schrecken extreme Impfgegner nicht mehr zurück. Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in seiner ersten Regierungserklärung dennoch davon, dass die Gesellschaft nicht gespalten sei. Das klingt wie das sprichwörtliche Pfeifen im Walde. Offensichtlich will er nicht wahrhaben, dass ein Riss nicht durch die Mitte gehen muss, um etwas abzuspalten.

Als Kanzlerkandidat der SPD hat Scholz von dem Bewusstsein der Bürger, in schwierigen Zeiten zu leben, profitiert. Er wurde gewählt, weil er die Fortsetzung des Merkelschen Politikstils mit geringstmöglichen Änderungen versprach. Die Sehnsucht danach zeigt, wie verunsichert die Menschen hierzulande nach fast zwei Jahren Pandemie sind. Selbst bei seiner ersten Regierungsansprache blieb Scholz so monoton und leidenschaftslos, als wäre auch der mit Grünen und FDP ausgehandelte Koalitionsvertrag lediglich die Fortsetzung Merkelscher Politik mit anderen Partnern. Doch Stil und Inhalt sind zwei paar Stiefel.

Von der Politik der kleinen Schritte, die Merkel ging, sind die Ampel-Koalitionäre maximal entfernt. Ihr Anspruch ist es, Deutschland innerhalb von vier Jahren mit einem Riesensatz in Richtung Digitalisierung, Klimaneutralität und eine sozialere Gesellschaft zu bringen. Es sollen so viele Wohnungen wie noch nie gebaut, Infrastrukturprojekte an allen Ecken und Enden vorangetrieben und Behörden personell aufgestockt werden. Umweltschützern und Finanzpolitikern wird es in Anbetracht dieser Vorhaben gleichermaßen die Tränen in die Augen treiben. Es gäbe Grund genug, mit Elan und Schwung für die Projekte zu werben, die Deutschland verändern sollen. Doch das kann das nüchterne Nordlicht Scholz offensichtlich nicht. Schade eigentlich, denn ein wenig Begeisterung und glaubhafter Optimismus würden guttun in Krisenzeiten.