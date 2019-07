Mobbing die Macht nehmen

Gewalt und Mobbing gehören laut einer Studie an unseren Schulen zum Alltag. Genauso erschreckend ist jedoch die Tatsache, dass diese Entwicklung – obwohl längst bekannt – nicht gestoppt wird. Weil das System an mehreren Stellen krankt.

Maßnahmen gegen Mobbing gibt es in Baden-Württemberg und auch in Bayern zwar viele. Genauso wie es zahlreiche Ansprechpartner gibt, die Pläne und Projekte vermitteln – die in ihrer Wirkung zumeist aber verpuffen. Weil die Schulen unter gedrängten Lehrplänen leiden, unter Personalmangel und Fehlstunden, unter einem zunehmend schwierigen Umgang mit den Schülern und auch den Eltern. So gefordert und nicht selten überfordert fehlen den Pädagogen die Ressourcen, um Aggressionen und Erniedrigungen einzudämmen. Stattdessen wird eines der zahllosen Projekte in den Stundenplan geschoben, gemäß dem Motto: „Wir müssen was tun.“ Nur leider ohne tiefgreifenden Erfolg, bemängeln Bildungsexperten.

Damit sich dieser einstellt, müssten Ministerien und Fachstellen die Angebote zunächst auf ihre Wirksamkeit prüfen und anschließend bündeln. Sie müssten Zeit, Geld und auch Personal zur Verfügung stellen, um die Lehranstalten überhaupt in die Lage zu versetzen, dem Mobbing die Macht zu nehmen. Die Bildungspolitik müsste dem Problem also jene Bedeutung zukommen lassen, das es verdient.

Denn Mobbing ist kein Modebegriff und auch keine harmlose Hänselei, wie bisweilen behauptet wird. Mobbing ist vielmehr das Ungleichgewicht der Kräfte, die Demütigung des Schwächeren durch den Stärkeren, des Machtlosen durch den Mächtigen. Unter den Folgeerkrankungen leidet jedes dritte Opfer. Aber nicht nur das, denn die Heranwachsenden nehmen die Erfahrungen der Angst und der Erniedrigung mit in ihr späteres Leben, in ihre Familien und auf ihre Arbeitsstellen.

Mobbing geht somit weit über den Bereich der Schule hinaus, es ist ein Teil des gesellschaftlichen Miteinanders. Der Preis für den Kampf dagegen kann daher nie zu hoch sein.