Mittelengland könnte Labour zum Sieg verhelfen

Mit der Wahl zum Unterhaus will Narinder Ahluwalia aus dem mittelenglischen Stapleford nichts zu tun haben. Jetzt aber steht Anna Soubry im Vorgarten des 50-Jährigen. Die 57-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren Abgeordnete für den Wahlkreis Broxtowe bei Nottingham, zu dem auch Stapleford gehört. Und „vor einer Abgeordneten hat man natürlich Respekt“, sagt der Bewährungshelfer. Ob er sie deshalb auch wählt? „Was sind das denn für Fragen“, sagt Ahluwalia und lacht.

Wie der diskrete Glatzkopf machen sich auch andere Bewohner des Gainsborough Close an diesem Maifeiertag in ihren Gärten zu schaffen. Immer wieder hat Soubry Gelegenheit, ihr Sprüchlein aufzusagen: „Mein Name ist Anna, Anna Soubry. Ich war die letzten fünf Jahre Ihre Abgeordnete. Kann ich auf Ihre Stimme zählen?“ Wenn auf ihr Klingeln nicht geantwortet wird, steckt sie Flugblätter ihrer konservativen Partei oder persönliche Briefe in die Briefkästen.

Auch im 21. Jahrhundert bedeutet Wahlkampf in Großbritannien vor allem eines: die geduldige, persönliche Ansprache möglichst vieler Wahlbürger. Und so eilen Soubry und ihre Konkurrenten durch die Straßen von Stapleford und Beeston, Kimberley und Attenborough. Gut 70000 Menschen stehen im Wahlregister, zuletzt machten 73 Prozent ihr Kreuzchen an der Urne. Bis zum Abend des Donnerstag haben die Kandidaten noch Zeit für ihre Werbung.

Mehrheitswahlrecht entscheidet

Auf dem Stimmzettel stehen mehr als ein halbes Dutzend Namen der Bewerber von Liberaldemokraten, Grünen und Ukip. Doch in den meisten der 650 Stimmkreise des Königreiches verengt das Mehrheitswahlrecht die Wahl auf eine klare Alternative. Rund 150 Wahlkreise gelten als sogenannte „Marginals“, haben also knappe Mehrheiten. Broxtowe zählt dazu: 2010 gewann Soubry hier mit 39 Prozent und 389 Stimmen Vorsprung auf den Labour-Kandidaten Nick Palmer (38,3 Prozent). Diesmal wiederholt sich das persönliche Duell – und sein Ausgang wird zur Klärung der Frage beitragen, ob am Donnerstag Premier David Cameron gewinnt oder Oppositionsführer Ed Miliband.

Das Wirtschaftsmagazin „Economist“ stellt Broxtowe als „das Ohio Großbritanniens“ dar – in der Mitte des Landes, weder links noch rechts, weder arm noch reich. Der Wahlkreis sollte fruchtbares Territorium sein für die Konservativen: Nur ein Zehntel der Wähler hier wohnt in Sozialwohnungen. Wer eine der Villen in Attenborough oder Kimberley kaufen will, muss eine halbe Million Pfund investieren. Arbeitslosigkeit gibt es kaum.

Tatsächlich wurde hier jahrzehntelang Tory gewählt, bis Tony Blairs Erdrutschsieg 1997 Nick Palmer ins Unterhaus schwemmte. Der promovierte Mathematiker etablierte sich als treuer Vertreter lokaler Interessen und trat wegen des zunehmenden Machtverschleißes seiner Partei immer mehr als Unabhängiger auf. Dass er 2010 trotz der Unpopularität des damaligen Labour-Premiers Gordon Brown noch fast gewann, hat Soubry einen Schrecken eingejagt. „Vor fünf Jahren dachten alle, ich würde gewinnen“, erinnert sich die Konservative. „Diesmal erwarten alle meine Niederlage.“

Dabei hat auch Soubry geduldig gearbeitet für die Anwohner einer neuen Tramtrasse, die seit Jahren Beeston lahmlegt. Sie hat Premier Cameron nach Stapleford geholt und ihm die schlimmen Schlaglöcher in den Straßen gezeigt, woraufhin die Koalition 2,7 Millionen Pfund für die örtliche Lokalregierung lockermachte. Nebenbei machte Soubry Karriere, wurde Staatssekretärin erst im Gesundheits-, dann im Verteidigungsressort.

Mit 9000 Wählern gesprochen

Vor Ort kommt es auf die direkte Ansprache an, und da ist Labour im Vorteil. „Wir haben deutlich mehr Leute, die für uns unterwegs sind“, sagt Palmer, 65. Allein im Monat vor dem Wahltermin hätten er und seine Leute 9000 Leute kontaktiert. An diesem Feiertagsabend sind drei Unentwegte nach Attenborough gekommen, um mit Palmer an Türen zu klopfen.

Sie erleben zunächst eine Enttäuschung. „Ed Miliband kann ich mir als Premierminister nicht vorstellen“, sagt der erste angesprochene Wähler. Und die notwendige Kooperation mit den schottischen Nationalisten sei ihm auch nicht geheuer. Drei Minuten später verlässt Palmer das Grundstück. Diese Stimme ist verloren. Andernorts wird der hochgewachsene Mann jedoch begeistert begrüßt. „David, es ist Nick“, ruft eine Frau begeistert nach ihrem Mann. Beide beteuern dem Labour-Kandidaten ihre Unterstützung.

Gerade in den wohlhabenden Wohnbezirken, wo viele Akademiker und leitende Angestellte wohnen, bekunden viele der Wähler ihre Sympathie mit der Arbeiterpartei, die Plakate kleben im Fenster oder stehen im Vorgarten. „Lauter Champagner-Sozialisten“, schnaubt Anna Soubry verächtlich. Ihre Bemühungen zielen mehr auf die kleinen Leute, Handwerker und Selbstständigen. Auf sie hofft Soubry: „Die Leute sind nicht begeistert. Aber es geht ihnen auch nicht schlecht genug, um uns von der Macht zu verjagen.“

Schwierige Regierungsbildung in London

Vielleicht gewinnen die Torys oder Labour bei der Unterhauswahl am Donnerstag die absolute Mehrheit der Mandate. Dann holen sich Amtsinhaber David Cameron oder Herausforderer Edward Miliband am Freitag den Segen der Queen, die neue Regierung kann loslegen.

Wenn sich die Umfragen bewahrheiten, kommt es aber zum Unterhaus ohne Mehrheitspartei, („Hung Parliament“). Dann bleibt Cameron zunächst als Premier im Amt. Die Queen hat für Freitag ihre Teilnahme an einer Gedenkfeier zum Kriegsende in Windsor angekündigt. Sie will erst nach London zurückkehren, wenn Cameron oder Miliband genug Unterstützung für ihre Regierungsprogramme vorweisen können. Die Nagelprobe dafür kommt bei der Regierungserklärung („Queen’s Speech“) am 27. Mai.

Bis dahin dürften Sondierungsgespräche zwischen Gruppierungen stattfinden. Zugriffsrecht auf das Amt des Regierungschefs hat die Partei mit den meisten Stimmen und Mandaten, das gilt als Konsens in London. Was aber, wenn die Torys mehr Stimmen gewinnen, Labour aber mehr Mandate?

Die Liberaldemokraten haben ihre Bereitschaft für eine Koalition mit beiden Volksparteien bekundet. Schottische und walisische Nationalisten sowie Grüne schließen eine Unterstützung der Torys aus, Ukip mag nicht mit Labour. Womöglich geben am Ende die zehn protestantischen Unionisten Nordirlands den Ausschlag. (sbo)