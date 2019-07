Mit welchem Recht zwingt die Regierung die Menschen zur Masern-Impfung?

Von Deutsche Presse-Agentur und Patrick Reichardt und Stefan Tabeling

Emanuel Buchmann hat seine hervorragende Tour de France beim großen Berg-Finale nicht mit dem Podest krönen können, Egan Bernal steht dagegen unmittelbar vor dem ersten Gesamtsieg beim wichtigsten Radrennen der Welt. Der 26-jährige Buchmann aus Ravensburg schob sich auf der 20. Etappe am Samstag nach Val Thorens zwar noch an Julian Alaphilippe vorbei auf Gesamtrang vier, die entscheidende Attacke auf das Podest blieb beim finalen Kräftemessen am Wahnsinnsberg allerdings aus.